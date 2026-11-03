Activan el protocolo de seguridad en el Aeropuerto de Murcia por un aviso de bomba en un avión

Los detalles Los 114 pasajeros y siete tripulantes han desembarcado y están pasando los correspondientes controles de seguridad por parte de Policía Nacional. Se ha constituido un comité de crisis en el propio aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia ha activado el protocolo de seguridad tras un aviso de bomba en un avión de Ryanair procedente de Mánchester. La aeronave aterrizó a las 10:30 horas según lo previsto. Los 114 pasajeros y siete tripulantes desembarcaron y están siendo sometidos a controles de seguridad por la Policía Nacional. Los TEDAX de la Guardia Civil de Alicante inspeccionan el avión. También se han movilizado bomberos y sanitarios del 112, y se ha formado un comité de crisis en el aeropuerto. El próximo vuelo llega desde Gran Canaria a las 12:20 horas.

Los pasajeros del vuelo de la compañía Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido) con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (Corvera) han vivido esta mañana momentos de tensión tras recibirse un aviso de bomba a bordo.

La aeronave ha tomado tierra a las 10:30 horas, momento en el que ha completado su aterrizaje dentro del horario que tenía previsto, según ha confirmado el gestor aeropuerto. En ese instante, se ha activado el protocolo de seguridad, poniéndose en marcha un amplio dispositivo compuesto por servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos).

La delegación del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, informa que, en estos momentos, los 114 pasajeros y siete tripulantes han desembarcado y están pasando los correspondientes controles de seguridad por parte de Policía Nacional.

Miembros de los TEDAX de la Guardia Civil procedentes de Alicante están inspeccionando la aeronave para determinar si hubiera algún artefacto en su interior. Además de Guardia Civil y Policía Nacional, se han movilizado efectivos de bomberos y sanitarios del 112. Asimismo, se ha constituido un comité de crisis en el propio aeropuerto.

El siguiente vuelo programado en el AIRM corresponde a una conexión procedente de Gran Canaria, con llegada prevista a las 12:20 horas.

Otro avión que partió de Copenhague con destino a Polonia recibió una amenaza

Un avión de la aerolínea escandinava SAS que partió este martes desde Copenhague con dirección a Polonia tambén ha registrado una amenaza, pero ha aterrizado de forma normal en el aeropuerto de destino en Varsovia, según la agencia Ritzau.

La portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaoukij, ha confirmado a Ritzau que "se ha recibido una amenaza", si bien no ha explicado de qué tipo. Sin embargo, el avión ha aterrizado "con normalidad" en el aeropuerto de Varsovia de destino y los "pasajeros han desembarcado", ha añadido.

"No ha habido un aterrizaje de emergencia", ha recalcado, señalando que la aerolínea está centrada en atender al personal y a los pasajeros y ha remitido toda la información a la Policía.

Según la herramienta de rastreo de vuelos Flightradar24, se trataba de un vuelo que aterrizó en el aeropuerto Chopin de Varsovia a las 09:28 hora local (08.29 GMT).

Además de este vuelo, otro avión Boeing de la aerolínea LOT que partió este martes desde Londres con destino al mismo aeropuerto tuvo que ser desviado a otro aeródromo de la capital polaca debido a una amenaza de bomba a bordo, tal y como ha informado el Aeropuerto de Modlin y quedó registrado en el servicio de rastreo de vuelos FlightRadar24.

Según ha indicado la gestora de aeropuerto Varsovia/Modlin en su página de Facebook, a las 09:54 hora local (08.54 GMT), "se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)".

A las 10:01 hora local (09.01 GMT), el avión Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, aterrizó en el aeropuerto de Warsaw/Modlin tras ser desviado a este aeródromo. Después del aterrizaje el avión fue dirigido a un lugar designado a la espera de instrucciones de los servicios afectados, incluidos equipos de desactivación de explosivos. Debido a la situación, el aeropuerto de Warsaw/Modlin tuvo que ser temporalmente cerrado, pero los pasajeros han podido ser desembarcados y actualmente permanecen en la terminal de llegadas.

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