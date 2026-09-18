Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su padre en Torrejón de Ardoz, Madrid

El contexto El sospechoso, de 51 años y con antecedentes, fue arrestado tras las pesquisas policiales, mientras el juzgado mantiene el caso bajo secreto.

Un juez ha dictado prisión provisional para un hombre acusado de matar a su padre, de 84 años, en Torrejón de Ardoz, Madrid. El anciano, que padecía Alzheimer, había sido reportado como desaparecido. Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado de guardia decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio. El acusado fue detenido tras investigaciones policiales que incluyeron la intervención de sus comunicaciones. Actualmente, está en el centro penitenciario de Alcalá Meco. La calificación del delito podría cambiar durante la investigación en el juzgado de instrucción número 4 de la localidad.

Un juez ha decretado prisión provisional para el hombre acusado de matar la semana pasada en Torrejón de Ardoz (Madrid) a su padre, de 84 años, que tenía Alzheimer y constaba como desaparecido.

Según ha informado a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juzgado que estaba de guardia el pasado fin de semana en Torrejón decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio para el hombre que había sido arrestado el jueves por la Policía acusado de la muerte del hombre de tercera edad, tras intervenir sus comunicaciones. Tras ello, investigado ingresó en el centro penitenciario de Alcalá Meco.

La calificación como homicidio es provisional y podrá variar conforme avance la investigación en el juzgado de instrucción número 4 de la localidad, precisan las fuentes.

El acusado fue detenido el jueves como presunto autor de la muerte de su padre, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, que han detallado que el hombre de 84 años constaba como desaparecido y al investigar el caso los agentes acabaron deteniendo al hijo. El detenido es un hombre español de 51 años con antecedentes, aunque no ha trascendido más información por el momento, ya que la investigación está bajo secreto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.