Más de dos millones de personas han huido ya de Ucrania desde que empezó la invasión rusa hace catorce días. Así lo recoge la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Katya, una joven ucraniana, es una de ellas. Llegó el pasado lunes a Valencia en un autobús de la organización Juntos por la Vida, donde habían un total de 44 refugiados. Esta es una de las organizaciones que está poniendo en contacto a familias españolas con refugiados ucranianos que llegan a España para huir de la guerra de su país.

Ese es el caso de la joven Katya, quien formaba parte del programa de acogida de verano de la organización. Por ello tiene vínculos en Nules, Castellón. El lunes llegó a la capital del Turia y se reunió con su hermano de acogida, Josep, y sus padres, con los que ella, su hijo de dos años y sus sobrinos pasarán los próximos días, semanas o incluso meses.

Sin embargo, no todos los refugiados han tenido contacto con familias españolas. Por ello, desde la organización Juntos por la Vida siguen en marcha con la evacuación de familias ucranianas. En su web señalan que todas aquellas personas que quieran acoger en sus casas a estos refugiados deben tener en cuenta que no solo se da cobijo a los menores sino también a su familia, puesto que no separan núcleos familiares. Así, aseguran que ya están organizando las listas de las personas que se evacuarán, para agruparlas y trasladarlas en autobuses. Ofrecen un formulario de contacto para las personas interesadas. Por otro lado, la entidad pone a disposición de la ciudadanía un número de cuenta para recibir donaciones (ES91 2100 2967 8102 0004 2107) y hacer frente a la ayuda de emergencia y humanitaria que está realizando.

¿Qué organizaciones gestionan la acogida de familias ucranianas en España?

Además de Juntos por la Vida, hay otras entidades que trabajan en la acogida de familias ucranianas en España. Sin embargo, la mayoría de ellas ya ha informado en su portales web que han cubierto el cupo de solicitudes pero insisten en que necesitan más que nunca ayuda económica para hacer frente a todos los gastos de evacuación.

- La asociación Infancia de Nad también está especializada en la acogida de niños ucranianos en épocas vacacionales. La entidad ofreció en su web un formulario para aquellas familias españolas dispuestas a acoger a niños ucranianos. Sin embargo, ya han señalado que, por el momento, han cerrado el registro al haber obtenido un gran número de respuestas. Pese a ello, insisten en que la evacuación de estos pequeños supone altos costes ( contratar autobuses, hoteles, equipos de emergencia, material humanitario, rutas, comida) y piden a la ciudadanía que haga una aportación en la siguiente cuenta: IBAN ES86 2100 2808 5501 0068 4718. Así lo expresaron en su cuenta de Instagram: "Nos preguntáis como ayudar, y hoy, ante el escenario que tenemos delante, solo podemos pediros que donéis, ya que necesitamos estar cubiertos ante los movimientos urgentes que prevemos tendremos que hacer en los próximos días, y también para cualquier emergencia que pueda surgir. Necesitamos tener un fondo de maniobra para atender a nuestros pequeños, sus familias y su comunidad. Son momentos muy duros, en los que todos lo estamos pasando muy mal y nos invade el miedo, pero tenemos que mantener la calma y actuar de forma rápida y eficaz".

-Ven con nosotros también gestiona programas de acogida para niños en verano, Semana Santa o Navidad. Al igual que la anterior entidad, Ven con nosotros ya cuenta con las familias de acogieda españolas necesarias pero necesita ingresos para hacer frente a la evacuación:

La Caixa

Beneficiario: Ven con Nosotros, ONGD

IBAN: ES95 - 2100 - 4412 - 4602 - 0020 - 2166

Así, añaden que también está la posibilidad de colaborar haciéndote socio de la ONG para estar informado de todos los avances que vayamos realizando y de los siguientes programas de acogida, cuando se puedan realizar.

- Aldeas infantiles también solicita ayuda económica en su web. La entidad está reubicando a los niños ucranianos en países más cercanos, como Polonia y Rumania. Así lo explican en su cuenta de Instagram: "Programa de Emergencia tiene como objetivo principal acompañar a los miles de niños y niñas junto a sus familias, en esos desplazamientos internos que están realizándose hacia la zona oeste".

-Asociación Expoacción ya ha enviado un autobús a Ucrania para recoger a familias ucranianas. Así, ha facilitado un correo electrónico para aquellas familias que puedan acoger a los refugiados (expoaccion@gmail.com). Al mismo tiempo, está llevando cabo recogida de alimentos y ropa en diferentes puntos de la ciudad que recoge en su cuenta de Facebook.

- La ONG Ucrania y Andalucía instan a colaborar con ayuda económica en su web, pues hasta el momento están teniendo dificultades para evacuar a los refugiados. Sin embargo, ofrecen también un documento a rellenar para aquellas familias españolas dispuestas a acoger. En este mismo documento recogen las condiciones: "Me comprometo a asistir a todas las reuniones informativas/formativas que se organicen antes de la llegada de los menores a España, a entrevistarme con la Junta Directiva de la Asociación y a facilitar toda la información y documentación de mi unidad familiar que para tal fin se me solicite (La Asociación garantiza la total confidencialidad de la documentación aportada). También me comprometo a hacer frente a los gastos de desplazamiento del/de los menor/es, gastos de seguro de obligada contratación y gastos de gestión abonando directamente dicho importe o participando en las actividades que la Asociación organiza hasta cubrir dicho importe".

-La Asociación CREAN Ciudad Real de ayuda al niño ha puesto a disposición de la ciudadanía dos teléfonos para que los residentes en la provincia de Ciudad Real que estén interesados en ayudar o acoger a refugiados ucranianos puedan inscribirse en la lista de familias o personas de acogida: 642 732 268 y 642 733 276. El objetivo es realizar un listado que contenga la ayuda que cada persona pueda ofrecer. El horario de los teléfonos es de 9.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida, según recoge el diario local miciudadreal.