La manifestación del Orgullo 2022 recorrerá este sábado 9 de julio las calles del centro de Madrid bajo el lema 'Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia'. La protesta, en la que se espera la asistencia de cerca de un millón de personas, recuperará el formato rodado, con 40 carrozas, y se celebrará sin restricciones tras dos años de pandemia. Además, está prevista la asistencia de varias ministras del Gobierno, como Irene Montero, Ione Belarra o Diana Morant, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los organizadores, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y COGAM, colectivo LGTBI+ de Madrid, han anunciado este viernes que la cabecera contará "íntegramente" con la participación de activistas LGTBI+. Este año, las principales reivindicaciones serán la necesidad de mejorar y aprobar el actual Proyecto de Ley Trans y LGTBI y de impulsar el Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio.

Recorrido y horario de la manifestación del Orgullo

La marcha saldrá en torno a las 19:00 horas de la Plaza Carlos V, en Atocha. En primer lugar, irá la manifestación reivindicativa con dos pancartas de cabecera, una con el lema de la manifestación y otra con la reivindicación de un 'Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio'. Asimismo, la bandera trans que recorrió España exigiendo los derechos trans, será un elemento clave de la manifestación.

A continuación, saldrá la manifestación de 40 carrozas de diferentes colectivos, partidos políticos y empresas, en un tono más festivo. La marcha terminará en la plaza de Colón con la lectura del manifiesto. En total, participarán cerca de 100 entidades y más de 1.000 voluntarios.

Contra el discurso del odio y las agresiones

La situación de crisis sanitaria, según han apuntado las entidades, ha generado un aumento de los discursos de odio y un aumento de los delitos y las agresiones hacia las personas LGTBI+. Los organizadores recuerdan el ataque a un bar LGTBI+ en Oslo, ocurrido hace dos semanas, que dejó dos muertos y una veintena de heridos. También destacan que se cumple justo un año del crimen que acabó con la vida de Samuel Luiz.

La presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, ha indicado que este año el Orgullo denuncia "los discursos de odio que se vierten contra el colectivo". "No bajaremos la cabeza ante la ultraderecha estaremos de frente con nuestra visibilidad y orgullo, defendiendo los derechos conquistados", declaró durante la presentación de los actos.

Un Orgullo que resiste frente al odio

La manifestación pondrá el broche final a una semana que ha estado repleta de actos, actividades, reivindicaciones, celebraciones y conciertos. Si bien, tampoco ha estado exento de polémicas por la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de no colocar la bandera arcoíris en Cibeles y de no acudir al pregón, que corrió a cargo de la cantante Channel. Asimismo, el regidor madrileño ha recibido críticas por la cancelación de conciertos en la Plaza del Rey debido a unas obras, que finalmente han sido trasladados de lugar.

La presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, llegó a acusar a Almeida de "lgtbfobia" por no colgar la bandera arcoíris en Cibeles y dijo que no necesitaban que "este señor" les representara. Por su parte, Almeida se ha defendido asegurando que "no hay homofobia institucional" y que la bandera LGTBI va a estar "suficientemente representada con la iluminación".