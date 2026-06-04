Ahora

Tres semanas después

El primer español en dar positivo en hantavirus se encuentra ya en su casa tras recibir el alta

Los detalles El hombre, de 70 años, vuelto a su domicilio tras haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad

Acceso principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.Acceso principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El primer pasajero español del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo se encuentra ya en su casa tras haber sido dado de alta al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, los demás pacientes ingresados en el Hospital Gómez Ulla podrán volver este fin de semana a sus domicilios si siguen dando negativo.

El primer positivo español, un hombre de 70 años, ha permanecido más de tres semanas ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

En España, hace apenas una semana, se confirmó un nuevo caso de hantavirus entre los 14 españoles aislados en el Gómez Ulla. Las detecciones se produjeron "dentro del dispositivo de aislamiento, por lo que no hubo riesgo para la población.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Un general asegura que la UCO avisó a la cúpula de la Guardia Civil de que Leire Díez "tenía control" sobre la directora
  2. La UCO concluye que el 'one' al que se refiere Leire Díez "solo" puede ser Pedro Sánchez
  3. David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo
  4. Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos leves en un ataque en el sur de Líbano
  5. Los bomberos se solidarizan con los profesores de Valencia en una nueva jornada de manifestaciones: "La educación también salva vidas"
  6. La visita de León XIV a España, en cifras: más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones