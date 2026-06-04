El primer español en dar positivo en hantavirus se encuentra ya en su casa tras recibir el alta

Los detalles El hombre, de 70 años, vuelto a su domicilio tras haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad

El primer pasajero español del MV Hondius que dio positivo en hantavirus fue dado de alta tras más de tres días asintomático y pruebas PCR negativas, según el Ministerio de Sanidad. Este hombre de 70 años estuvo más de tres semanas en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel. Los demás pacientes en el Hospital Gómez Ulla podrían regresar a sus hogares este fin de semana si continúan dando negativo. Hace una semana, se confirmó otro caso de hantavirus entre 14 españoles en aislamiento, sin riesgo para la población.

El primer pasajero español del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo se encuentra ya en su casa tras haber sido dado de alta al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, los demás pacientes ingresados en el Hospital Gómez Ulla podrán volver este fin de semana a sus domicilios si siguen dando negativo.

El primer positivo español, un hombre de 70 años, ha permanecido más de tres semanas ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

En España, hace apenas una semana, se confirmó un nuevo caso de hantavirus entre los 14 españoles aislados en el Gómez Ulla. Las detecciones se produjeron "dentro del dispositivo de aislamiento, por lo que no hubo riesgo para la población.

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