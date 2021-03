Que muchos de nosotros hemos heredado el gusto musical de nuestros padres a base de escucharlos en casa es una realidad. O al menos, hemos cogido cariño a muchas canciones. ¿Quién no recuerda esos largos viajes familiares en coche escuchando la banda sonora de nuestros progenitores? Medidas de seguridad escasas, sin aire acondicionado y los éxitos clásicos amenizando el trayecto.

Probablemente, si tu padre era rockero, los grupos Tequila, El Último de la Fila o Los Secretos sean los que más conozcas. Si en cambio le gustaba más el pop, Mecano, Nacha Pop o Hombres G no podrían faltar en su repertorio. Sea como sea, todos estos grupos han creado auténticos ‘hits’ atemporales que por más que pase el tiempo siguen sonando igual.

Por ello y con motivo del Día del Padre, te proponemos este repaso musical a los éxitos de la música española que nos encantan gracias a nuestros padres. Al final de este artículo encontrarás nuestra playlist de Spotify con todas estas canciones.

Tequila - Salta

Los madrileños ‘Tequila’ fueron uno de los grupos de rock español imprescindibles de los años 70 y 80. Pese a que empezaron su andadura en la música en 1976, no sería hasta prácticamente su disolución, en 1981, cuando lanzaron su canción más popular: ‘Salta’.

‘Salta’ es un tema fresco que irradia energía y positivismo que nos empuja a sonreírle a la mañana y a pedirle a los demás que salten con nosotros. Aunque hayan pasado cuarenta años, este ‘hit’ de ‘Tequila’ parece no pasar de moda.

Hombres G - Devuélveme a mi chica

Los Hombres G tampoco podían faltar en esta lista de éxitos clásicos. Desde su creación en 1982, la banda de rock se fue popularizando tanto en España como en Latinoamérica.

‘Devuélveme a mi chica’, una historia de desamor que sufrió el vocalista del grupo David Summers, se convirtió en un ‘megahit’ y logró colarse en los ‘Top 1’ de todas las emisoras.

Tal fue su popularidad que decidieron llevar la historia a la gran pantalla bajo el nombre de ‘Sufre Mamón’, el estribillo de la canción. Ya han pasado 36 años desde el lanzamiento en el que conocimos la historia de chica que abandonó a Summers para irse con “un niño pijo”.

Los Chichos - Quiero ser libre

El trío más famoso, y uno de los más longevos, de la rumba flamenca se estrenó en la música en 1973 con su primer single, ‘Quiero ser libre’. El tema rápidamente alcanzó mucha popularidad y, un año después, publicaron lo que sería el primer álbum del grupo: ‘Ni más ni menos’.

Desde entonces, Los Chichos se han convertido en uno de los grupos más exitosos de la historia de España con 22 discos en su trayectoria y más de 22 millones de copias vendidas.

Joaquín Sabina - 19 días y 500 noches

Una de las canciones más recientes de la lista y que se ha convertido en todo un himno que pasa de generación en generación. ‘19 días y 500 noches’, que además da nombre al L.P donde se incluye, fue el tema que supuso un punto de inflexión en Joaquín Sabina y le lanzó definitivamente al estrellato.

La canción es una historia de amor, o de desamor más bien. Para el cantante fue tan dura la ruptura, una “venganza de cupido” como dice la letra, que tardó en olvidarla “19 días y 500 noches”.

El último de la Fila - El loco de la calle

Otro de los grandes grupos de rock español de los años 80 y 90 y que tu padre seguramente conozca muy bien, ‘El Último de la Fila’. El grupo que formaban Quimi Portet y Manolo García, anteriormente conocido como ‘Los Burros’, dejó grandes canciones antes de su disolución en 1998.

‘El loco de la calle’ es quizá uno de esos temas que, inevitablemente, te vienen a la mente al mencionar a esta popular banda. Lanzado en 1985 en su primer disco, ‘Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la venta’, la canción mezcla el rock de la guitarra de Portet junto a la inconfundible voz ‘aflamencada’ de García.

Joan Manuel Serrat - Mediterráneo

Si los años 80 fueron el cúlmen del rock, también lo fue del pop español. Joan Manuel Serrat lanzó en 1971, con sólo 28 años, el disco más emblemático de su carrera: ‘Mediterráneo’. En él se incluía el tema que daba nombre al álbum y que más tarde se convertiría en la mejor canción de pop español por la revista Rolling Stone.

‘Mediterráneo’ es una oda del cantautor a su tierra y a su musa, el Mediterráneo, donde el cantautor expresa lo orgulloso que se siente por haber nacido allí.

Los Chunguitos - Me quedo contigo

Una de las canciones más conocidas del trío formado por los hermanos Salazar, que junto a Los Chichos llevaron la rumba flamenca a lo más alto. ‘Me quedo contigo’ forma parte de su cuarto disco, ‘Pa ti y pa tu primo’, lanzado en 1980 y que fue todo un éxito tras su presentación en el programa de Carmen Maura ‘Esta noche’.

Eso sí, es cierto que la canción poco tiene de rumba flamenca, más bien es una canción de amor con una profunda y romántica letra.

“Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido… ¡Ay, amor! Me quedo contigo”, cantan los dos hermanos.

Mecano - Me cuesta tanto olvidarte

¿Quién no conoce el estribillo “Coca-Cola para todos y algo de comer”? El grupo formado por Ana Torroja y los hermanos Cano, Mecano, fue uno de los más populares de los años 80 y 90. Y no es para menos, su éxito traspasó fronteras y fueron conocidos en muchos países, consiguiendo alcanzar los 25 millones de discos vendidos en todo el mundo.

En ‘Me cuesta tanto olvidarte’, Torroja, acompañada únicamente por el piano, narra la historia de una ruptura que no deja de ser dolorosa, aunque la decisión fue tomada por su parte.

“Y aunque fui yo quien decidió que ya no más,

y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte,

me cuesta tanto olvidarte”.

Nacha Pop - La chica de ayer

Nacha Pop es una de las bandas sonoras de toda una generación. El grupo madrileño, formado por Antonio Vega, Nacho García, Carlos Brooking y Ñete, lanzó su primer disco en 1980, bajo el nombre de “Nacha Pop”. En él ya se incluía su principal hit y una de las canciones más importantes del pop español, ‘Chica de ayer’.

El tema lo compuso Antonio Vega mientras se encontraba haciendo la mili en Valencia, como recoge El País. Una canción emocionante con una letra sensible que ya es un clásico eterno.

Los Secretos - La calle del olvido

Los Secretos, grupo emblemático de la movida madrileña de los años 80, tienen en su discografía grandes éxitos que han sonado una y otra vez en las emisoras españolas. ‘Por la calle del olvido’ fue publicada en 1989 y trata sobre uno de los temas más recurridos en muchas canciones: el desamor.

“Por la calle del olvido vagan tu sombra y la mía, cada una en una acera por las cosas de la vida”, cantan los hermanos Urquijo.