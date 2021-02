Ha llegado el día más romántico del año: San Valentín o el Día de los enamorados. Porque, aunque este año sea uno de los más atípicos por la COVID-19, el 14 de febrero es una fecha especial en el calendario para millones de parejas que aprovechan este día para celebrar su amor.

Si no puedes pasar este día con tu pareja puedes aprovechar la oportunidad y sorprenderle dedicándole esa canción especial. Si, por el contrario, eres de los afortunados que sí puede, acompaña la velada con esta ‘playlist’ romántica para que sea inolvidable. Sea cual sea tu caso, te dejamos una selección de canciones, tanto actuales como clásicas, para que compartas con esa persona especial. Muchas de ellas ya se han convertido en himnos del amor. ¡Love is in the air!

Queen - Love of My Life

Posiblemente sea una de las canciones más conocidas y uno de los máximos himnos del popular grupo Queen. Pero, ¿quién se esconde tras una de las letras más románticas de Freddie Mercury? Mary Austin es la mujer a la que Mercury considera el ‘amor de su vida’, como cuenta la película Bohemian Rhapsody, que narra la vida del genio del rock. Tal era su amor por ella, que el cantante le dejó casi toda su fortuna al morir en 1991.

[[H4:Whitney Houston – I Will Always Love You]]

‘I Will Always Love You’ es una canción que la mayoría de la gente ha escuchado mínimo una vez. El tema alcanzó una popularidad mundial al ser interpretado por la propia Whitney Houston en la película ‘El Guardaespaldas’ de 1992, que también protagonizó junto a Kevin Costner. A día de hoy sigue siendo uno de los temas más románticos y populares de la historia. No es para menos, es el tercer tema más reproducido en Spotify de la cantante, con cerca de 360 millones de reproducciones.

Pablo Alborán - Solamente Tú

Este sencillo lanzado en 2014 supuso un antes y un después para la carrera de Pablo Alborán. Es cierto que siempre nos ha emocionado con su música, pero ‘Solamente tú’ es una de sus canciones más especiales y románticas. Con este tema, con videoclip rodado en plena Gran Vía, saltó definitivamente a la fama en España.

[[H4:Adele – Make You Feel My Love]]

Son muchos los artistas que han versionado esta conocida canción de Bob Dylan, y Adele ha sido una de ellas, logrando colarse en los tops musicales de muchos países. La canción lo tiene todo para ser una de las mejores en el plano sentimental: tempo lento, letra romántica, ritmo sincopado y notas agudas. Sin embargo, la cantante se lo dedica a la fallecida Amy Winehouse, una de sus referentes.

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Sin duda es la canción más conocida de Ed Sheeran y habla, como no, de uno de los sentimientos más recurridos en la música: el amor. La traducción literal del título del tema es ‘Pensando en voz alta’ y en este el cantante británico nos plantea la fuerza del amor que no es un sentimiento pasajero. “Te amaré hasta que tengamos 70 años”, dice en una parte de la letra, “cuando mi cabello se caiga y mis memorias se desvanezcan”, añade. La canción de Ed Sheeran es una reivindicación de que el amor conlleva un compromiso, muchas veces para toda la vida.

Bon Jovi - Always

Una de las canciones más importantes de la trayectoria de Bon Jovi y una de las más recordadas cuando se acerca San Valentín en el calendario. La historia de esta canción es curiosa, ya que se compuso para el largometraje ‘Romeo is bleeding’ (1993). La película fue un fracaso y Bon Jovi, líder de la banda, consideró dejarla al margen de su discografía. Fue un amigo suyo quien recordó la canción y le insistió para que la lanzara en su próximo álbum recopilatorio, ‘Cross Road’. ¡Y menos mal que le hizo caso! El tema resultó ser uno de los más exitosos de su carrera: segundo álbum más vendido de la historia del grupo y cuatro discos de platino por ‘Always’.

Bruno Mars - Just The Way You Are

Este sencillo de Bruno Mars es una de sus canciones más exitosas y una de las preferidas para sus fans. Traducida como ‘Tal como eres’, en 2010 se convirtió en el sencillo digital más vendido del año y de la historia, con 12,5 millones de copias, según la compañía Official Charts. El cantante estadounidense le confesó a Needlz y Khalil Walton, productores de la canción, que quería componer algo similar a ‘Wonderful Tonight’ de Eric Clapton o ‘You Are So Beautiful’ de Joe Cocker.

Passenger - Let Her Go

En 2012, millones de personas conocieron al artista Mike Rosenberg gracias a su hit ‘Let Her Go’. Una canción que habla sobre las cosas que dejamos escapar, el sentimiento de añoranza y de valorar las cosas a su tiempo. Recogida en su disco ‘All the Little Lights’, este tema le convirtió en un éxito mundial y logró ser número 1 en Irlanda, Australia, Bélgica y Holanda. Dejó unas cifras récord, siendo el 20º vídeo más visto en Youtube gracias a las más de 2.900 millones de visitas.

[[H4:Aerosmith - I Don’t Wanna Miss a Thing]]

¿Quién dijo que una banda de rock no puede tener canciones románticas? ‘I don’t Wanna Miss a Thing’ de Aerosmith es la prueba de ello. El sencillo fue escrito por Diana Warren, compositora de otras baladas como Because You Loved Me de Céline Dion y, en un primer momento, la idea no gustó mucho a la banda estadounidense. "Sabía que era un éxito, pero realmente no me gustó la canción", admitió el batería Kramer, como recoge la revista Loudersong. "No pensé que esa canción fuera para nosotros. Cuando la escuché por primera vez, era difícil imaginar qué tipo de toque podría poner Aerosmith y hacerla nuestra. Tan pronto como comenzamos a tocarla como banda, instantáneamente se convirtió en una canción de Aerosmith", añadió. Efectivamente, este sencillo logró ser todo un éxito y conseguir el número 1 en Estados Unidos, el único de la carrera de la banda.

Coque Malla - No puedo vivir sin ti

Uno de los temas más emblemáticos de la década de los 80 y que ha sido versionado por múltiples cantantes es la canción ‘No puedo vivir sin ti’ de Coque Malla. Acompañado de una guitarra y en acústico, logró convertirse en uno de los artistas más destacados gracias a este sencillo. El cantante sacó una segunda versión junto a Anni B Sweet, donde las dos voces crean una nueva interpretación de esta conocida canción. Es cierto que, como él ha confesado muchas veces, la canción está dedicada a su adicción a la cocaína. Sin embargo, no deja de ser una de las melodías amorosas más reconocidas.