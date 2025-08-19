Ahora

Un hombre de 60 años

Mata a su cuñado de un disparo, hiere a su hermana y se suicida en Arenas (Granada)

Los detalles Según informa la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos sucedieron pasadas las 23:00 de este lunes en una vivienda ubicada en el municipio granadino.

Calle Obispo Hurtado del municipio granadino de Arenas de Rey.Calle Obispo Hurtado del municipio granadino de Arenas de Rey.laSexta

Un hombre de 60 años se ha suicidado tras matar de un disparo a su cuñado y herir de gravedad a su hermana con el mismo arma en una vivienda de Arenas del Rey (Granada). Según han confirmado a laSexta fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos sucedieron pasadas las 23:00 horas de este lunes en una vivienda ubicada en la calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey, un municipio de unos 600 vecinos.

Las mismas fuentes han precisado que, por causas que se investigan, el hombre de 60 años disparó con una escopeta de caza contra su hermana, herida grave, y su cuñado, otro hombre de 63 años que ha fallecido. Después de este ataque, se ha suicidado utilizando el mismo arma. La Policía Judicial se ha hecho cargo de investigar los hechos de los que alertaron varios vecinos al servicio de emergencias 112.

Noticia en ampliación.

