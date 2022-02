El calvario de Candela Peña ha llegado a su fin tras la detención de la mujer que estaba detrás del ciberacoso y las amenazas que la actriz recibió durante semanas a través de la red social Instagram.

La detenida creó una veintena de perfiles falsos durante los ocho meses que duraron las amenazas desde las cuales publicaba fotografías de la actriz con su hijo y desde los que le enviaba mensajes de todo tipo y controlaba sus movimientos.

Peña recibía comentarios hirientes entre los que se encontraban frases como "me voy a correr en tu pelo" o "me vuelves loco". Tal y como denunció ella misma, los que más la atemorizaron fueron los que iban dirigidos a su hijo.

"Va a morir pronto tu hijo, hija de puta", "me cago en todos tus muertos hija de puta, tu hijo es un desgraciado" o "hija de puta, voy a matar a tu hijo pronto, perra", fueron algunas de las frases que tuvo que soportar, algunas de ellas acompañadas de fotos de su hijo que la propia actriz desconocía de donde habían salido.

Fue la propia Peña la que denunció los hechos ante la Policía Nacional y también a través de redes sociales, donde confesó estar "aterrada". A pesar de ello, el acoso no terminó y esas cuentas continuaron amenazando: "Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que te mato a tu hijo. Y esta vez no es broma".

"Me cago en tu hijo y en toda tu familia. Ante todo, yo no quiero problemas. Si me denuncias, harás daño a mis padres y a mi hermano", señalaba otro de los mensajes.

La actriz reclamó entonces una política de salud pública en materia de psicología para evitar este tipo de violencia: "Esto evidencia lo importante que es la psicología pública y la salud mental. Unos no tienen que pagar las taras de quien no hace los deberes".

La autora de este delito es una joven de 22 años residente en la provincia de Barcelona. La investigación con los preceptivos mandamientos de la autoridad judicial permitió que los agentes obtuvieran datos de los perfiles como su contenido y los datos técnicos asociados. Tras su análisis se logró identificar a la usuaria.