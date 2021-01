El nombre de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hacerse viral en las últimas horas. Sin embargo, esta vez no ha sido por una declaración o acción política que ha levantado ampollas entre internautas o miembros de la oposición política, sino por un vídeo-homenaje que ha lanzado el Partido Popular en Twitter para reivindicar su gestión al frente de la pandemia de coronavirus.

Todo comenzó cuando, durante una entrevista que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, concedió a Jorge Javier Vázquez, el presentador le preguntó si la máxima dirigente del Gobierno madrileño "es así o se lo hace". Esta pregunta se difundió como la pólvora a través de redes sociales, que se convirtieron, una vez más, en un hervidero de opiniones a favor y en contra de Díaz Ayuso.

Y parece que el PP de Madrid también ha querido sumarse, y a lo grande, a esa oleada de consideraciones sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Bajo el hashtag '#AyusoEsAsí', los populares publicaron un vídeo en el que, al ritmo de la canción 'Walk on Water' del grupo Thirty Seconds to Mars, hacían un repaso a la trayectoria política de la dirigente popular desde que empezó a ostentar su cargo actual.

Así, enarbolaban hitos de la actual presidenta, como cuando se dirigió en un pleno de la Asamblea a la diputada de Más Madrid Mónica para decirle que "la curva (del coronavirus) en la Comunidad de Madrid es exactamente igual que la curva de su boca, mustia"; también, cuando afirmó que la reconversión de Ifema en un hospital de campaña fue un "milagro" o cuando celebró la inauguración del Hospital Isabel Zendal para luchar contra la pandemia.

Sin embargo, lejos de pasar desapercibido, el vídeo publicado por los populares madrileños también se difundió a una velocidad de vértigo, y no sólo entre los simpatizantes de la presidenta y del partido. Otras formaciones políticas y usuarios de Twitter también compartieron el mismo vídeo pero con el objetivo contrario: criticar la gestión de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid.

"¿Esto es real? Quiero decir, ¿el que ha hecho esto lo ha hecho de forma no irónica?", o "en su cabeza era espectacular" son algunos de los mensajes que ha recibido el PP madrileño en forma de crítica por este vídeo. Algunos, como el grupo político Más Madrid, han ido más lejos y han 'manipulado' el vídeo-homenaje de los populares para exponer también otras declaraciones de Díaz Ayuso más polémicas.

Entre ellas, cuando, para responder a la duda de una periodista sobre el funcionamiento del Isabel Zendal, respondió que "no son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico normalmente"; o cuando aseguró, también en un pleno parlamentario, que "Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid", sino que "sucedió gobernada" por los partidos de izquierda.