Noche histórica en la comunidad hispana del stream con 'La Velada del Año 2', el evento organizado por Ibai Llanos en el que nueve creadores de contenido y David Bustamante libraron combates de boxeo ante los más de 12.000 espectadores que se congregaron en el Palau Olímpic de Badalona.

La retransmisión tuvo un máximo de audiencia de 3,3 millones de espectadores, con una media de 2,4 millones durante las más de cinco horas que duró el evento. "Récord histórico de Twitch, y no lo siento un récord mío, esto es un récord de la comunidad España-LATAM. Yo hoy era uno más. Gracias a todos los creadores y artistas por venir y haber hecho HISTORIA", escribió Ibai en su cuenta de Twitter.

Y es que, además de los combates, se contó con las actuaciones de Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Quevedo y Rels B. En el plano del boxeo, tuvimos cinco combates: Carola vs Spursito, Momo vs Viruzz, Ari Gameplays vs Paracetamor, Luzu vs Lolito, Míster Jägger vs David Bustamante. Los grandes ganadores fueron Spursito, Viruzz, Ari Gameplays, Lolito y Míster Jägger.

Se trata de la primera retransmisión de Twitch que supera los 3 millones de espectadores. Antes de esta marca en el canal de Ibai, TheGrefg tenía el récord de Twitch con 2,5 millones de espectadores durante la presentación de su 'skin' en Fortnite. En tercera posición de este podio queda Xocas, con 1,2 millones durante los 'Squid Games'.

La propia Twitch ha felicitado a Ibai por esta marca. "HISTORIA. Enhorabuena a Ibai Llanos por marcar un nuevo récord en Twitch con un pico de más de 3,3 millones de visitas simultáneas durante el evento de boxeo y entretenimiento de hoy, La Velada del Año II", recogen.