Raquel del Rosario ha hablado de las secuelas de su hijo Mael tras ser atacado por un puma en el jardín de su vivienda, así como el procedimiento médico que llevaron a cabo en el hospital. Lo ha hecho un día después de contar cómo tuvo que librarle del ataque ella misma golpeando al animal.

Así, ha explicado que el pequeño precisó "una cirugía plástica en la zona entre la barbilla y el cuello porque esta quedó desgarrada". Además, ha narrado que le tuvieron que dar "puntos de sutura en la frente y varias zonas de la cabeza", mientras que "las heridas de brazos y espalda fueron más superficiales". La gravedad del ataque fue tal que el doctor que lo atendió le dijo a la cantante que "unos milímetros más" habrían sido fatales.

La cantante también ha querido aclarar que no decidió mudarse a raíz de lo ocurrido, sino que su pareja y ella tomaron esta decisión "hace meses" y "cuando sucedió el incidente" ya estaba "tramitada la venta de la casa". "La culpa no es de vivir en California o en el campo. La culpa no la tiene nadie, aunque siempre necesitemos echársela a alguien", ha añadido al respecto.

A través de una historia publicad en Instagram, también ha señalado que "los pumas son parte de la fauna salvaje de California" -donde reside- pero es "muy poco común que se de adentren en zonas residenciales y ataquen". De hecho, ha dicho, "en el condado de Los Ángeles no ha habido un ataque a humanos desde los años 90". "Tengo vecinos que llevan toda la vida viviendo en la montaña y nunca han visto uno ni a distancia", ha sentenciado.

Este lunes explicó a través de su cuenta de Instagram el terrible suceso que vivió junto a su hijo pequeño. Este le pidió salir al jardín para "recoger fruta de un árbol" e instantes después ella oyó un grito ensordecedor: se trataba de su hijo tratando de huir de las garras de un puma de pocos meses de unos 30 kilos. Ante esta situación, la cantante atravesó el patio corriendo y comenzó a golpear al animal a puñetazos para liberar al menor.

Tras el ataque, los progenitores le trasladaron al hospital y alertaron a los vecinos de lo ocurrido. En la escena también aparecieron la madre y un hermano del puma, que fueron sedados y liberados en una zona natural salvaje. Si bien, las autoridades decidieron sacrificar al animal que causó el ataque.