El cantante Pablo Alborán ha publicado un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que explicado que es homosexual. "Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", ha señalado.

"En estos tiempos en que todos nos sentimos extraños, nos replantemaos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace mas fuertes y mejores y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal", arrancaba el artista malagueño.

Alborán ha querido recordar que "siempre" ha "luchado" en contra de cualquier expresión de "racismo, xenofobia, machismo, transfobia u homofobia" y ha explicado que su salida del armario es porque quiere que su "grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso".

"Quiero sentirme igual de libre que mis canciones"

El cantante ha explicado que sus canciones nunca han tenido género y él quiere sentirse "igual de libre" que su música. "Siempre he escrito canciones que hablan sobre tí, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor, siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o incluso el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones", ha explicado.

"En mi casa y en mi familia he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, jamas me senti discriminadao ni odiado. Nunca sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, y por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino mas fácil a alguien", ha remarcado.

A pesar de ello, el cantante asegura que este anuncio lo hace "sobre todo" por él. "Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida publica en mi trabajo, intentaré hacer mi trabajo lo mejor que se. Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, un abrazo muy fuerte y a vivir, a vivir que la vida se va", ha zanjado.

Alborán recibe el cariño de decenas de artistas

Tras el anuncio de Alborán, centenares de fans le han mostrado su cariño a través de las redes sociales, así como divesas caras conocidas del mundo artístico.

Beatriz Luengo, Félix Gómez, Carlos Vives, Edurne, Ana Torroja, Rosalía, Dani Martínez, Malú, Alejandro Sanz o Índia Martínez han sido algunas de los numerosos nombres que han mostrado su cariño al cantante.

Vanessa Martín ha querido dedicarle unas líneas más extensas en las que le ha expresado su cariño y amistad: "El amor se sostiene puro en la libertad, la libertad no entiende de géneros, ni de limitación alguna. Amar es un pulmón inmenso sobre el que necesita sostenerse el mundo y así sería un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte hermano mío, te quiero con toda mi vida y en ella".

"Hasta para explicar algo tan sencillo como esto hay que saber hacerlo, con humildad, clase y sinceridad... enhorabuena por saber hacerlo y deseando escucharte cantar que es lo que nos debe importar de tu vida", ha comentado Paula Echevarría.