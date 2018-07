Los Morancos tiran de humor para dar su particular versión del conflicto que se está viviendo en Cataluña. En esta ocasión, los cómicos interpretan a Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en un videoclip titulado "infelices sin trato", que utiliza el ritmo de 'felices los 4', de Maluma.

La canción se inicia con un "Malumariano Rajoy baby" que sustituye al "Maluma baby" del tema original. "No pienso seguir siendo un infeliz bajo tu mandato, contigo no hay trato", le dice Puigdemont a Rajoy, quien le responde que "eso es ilegal, no puedes votar, pagarás el pato".

En menos de 24 horas, el videoclip acumulaba ya más de 60.000 visualizaciones. No es la primera vez que los Morancos viralizan una parodia de este estilo, ya que antes lo hicieron con el 'despacito' o 'la bicicleta'.