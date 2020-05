después de no tener mi período durante 7 años", así comienza la joven a explicar en un emotivo texto en su cuenta de Instagram cómo ha sido su lucha hasta, por fin, quedarse embarazada. El ángel de Victoria's Secret afirma que estaba "devastada" tras conocer que tenía PCOS porque su sueño "era ser madre y formar una familia" junto a su novio.

"Me dijeron que era más difícil tener bebés de una manera natural", recuerda la modelo, que destaca que "tenía tanto miedo" de no poder ser nunca madre que comenzó a "investigar el PCOS": "Llegué a la conclusión de que el mío no era el típico. El mío era porque mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida, lo que significa que mi cuerpo estaba bajo un estrés constante".

Aunque la conocida modelo declara que "nunca" se sintió estresada "mentalmente", por lo que le resultó "difícil entenderlo", finalmente, llegó a una conclusión: "Mi vida consistía en viajar todo el tiempo, hacer ejercicio todos los días, restringir alimentos... creo que presioné mucho a mi cuerpo y, sinceramente, cada cuerpo es muy diferente, pero creo que mi peso no era bueno para que mi cuerpo funcionara correctamente y no podía soportar el viaje constante".

Strijd explica que, tras llegar a estar reflexión, llegó a "la conclusión de que debería hacer un entrenamiento de menos intensidad, no restringir los alimentos, ser amable" consigo misma y "tomar descansos cuando fuera necesario". Además, la modelo afirma que también probó "algunos suplementos naturales, la acupuntura" y volvió a vivir en los Países Bajos "para poder pasar más tiempo con la familia".

Finalmente, la lucha de Romee por vencer al PCOS tuvo su recompensa y hace unos meses a la joven le llegó el periodo, una buena noticia que más tarde se convertiría en su deseado embarazo. "Estoy muy feliz y agradecida de decir que recuperé mi período el pasado noviembre y que pronto seremos una familia de tres", destaca y manda un mensaje "a las mujeres que intentan concebir": "Cree en ti y sé amable contigo misma y con tu cuerpo, no dejes que esos pensamientos te afecten demasiado".