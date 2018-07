El hijo de Pablo Escobar advierte a los jóvenes fans de su padre: "No hay narcos jubilados sino en la cárcel o muertos"

"Lamento decepcionar a aquellos que esperaban que me convirtiera en el Pablo Escobar 2.0, en ese personaje nefasto que causó un enorme daño a mi sociedad y mi país", ha subrayado Escobar, ahora conocido como Sebastián Marroquín, que actualmente se dedica a promover el diálogo, la reconciliación y el perdón con los hijos de las víctimas de la violencia ejercida en el pasado por su padre.

Juan Pablo Escobar ha viajado a Madrid para participar el próximo viernes 24 de noviembre en la décimo primera edición del Congreso Lo Que de Verdad Importa, organizado por la fundación que le da nombre, y que trata de difundir valores entre los jóvenes y proponerles ejemplos de superación.

La figura de Pablo Escobar se ha difundido de forma masiva recientemente a través de la serie 'Narcos', una producción que para su hijo, presenta el narcotráfico como una opción. "Estas series les seducen, les hacen creer que este es el camino, que esa es la vía, que ser narco está de moda, estas series se han dedicado a crear superhéroes desprendidos de estos personajes como mi padre", ha advertido.

En este sentido, ha comentado que a diario le llegan por medio de las redes sociales muchos mensajes de jóvenes que se han tatuado la cara de Pablo Escobar o que le dicen: "He visto tal serie y ahora quiero ser como tu padre". Según ha alertado, muchos jóvenes "no solo en Latinoamérica", están cambiando sus sueños. Frente a este mito, recuerda a los jóvenes que "no hay narcos jubilados sino en la cárcel o muertos".

En cambio, Juan Pablo Escobar pide que la historia de su padre sirva a los jóvenes como inspiración pero "para no repetirla" y asegura que cuando su hijo crezca le educará desde el amor a su abuelo pero "no al mafioso" sino al abuelo tierno y cariñoso que también sería, y le contará todos los actos que cometió para que no elija ese camino.

En su caso, ha contado que lo que a él le hizo tomar un camino diferente al de su padre fueron sus experiencias de vida. Así, ha recordado cómo hubo un tiempo en que tenían "millones de dólares en efectivo alrededor" pero estaban "muriéndose de hambre" porque, a pesar de tener suficiente dinero como para comprar todos los supermercados, no tenían libertad para cruzar a comprar pan a la tienda de la esquina.

También influyó en su conducta su madre que, según ha recordado, pedía constantemente a Pablo Escobar "que cesara la violencia y parara la guerra" de las drogas. Precisamente, ha afirmado que ese deseo de paz que siempre transmitió su madre a su padre en todas las comunicaciones que se enviaron, fue lo que hizo que los enemigos de Pablo Escobar les perdonaran a ellos la vida.

En el Congreso de este viernes también participará la azafata Marta Andreu, presidenta de AEA Solidaria, una asociación formada por personal de distintas compañías aéreas, cuyo principal objetivo es velar por los derechos de la infancia, poniendo el foco en la educación. Según explica, un día hace siete años, en una jornada de escala durante un viaje en su compañía aérea, decidió cambiar la piscina del hotel en República Dominicana por una visita a Haití para ver cómo estaba el país después del terremoto. Fue entonces, según asegura, cuando su escala de valores "se dio la vuelta".