Alexis Eddy ha sido hallada muerta a los 23 años en Virginia Occidental, según informa el portal estadounidense TMZ. La joven se hizo famosa a raíz de su participación en el reality show 'Are you the one?' ('10 de 10', en español) de la cadena MTV.

Según fuentes policiales citadas por dicho medio, la Policía fue avisada en torno a las 07:00 de la mañana porque una mujer se encontraba en parada cardíaca.

Aunque, de acuerdo con esas fuentes, la Policía no ha encontrado indicios de que se trate de un crimen, las autoridades están esperando los resultados de un análisis toxicológico para determinar la causa de la muerte.

Eddy concursó en el citado reality en el año 2017, donde reveló que su prima, Shelia Eddy, fue enviada a prisión por asesinar a una de sus mejores amigas cuando era una adolescente.

Alexis, que había hecho públicos sus problemas con el abuso de sustancias, publicó el pasado mes de septiembre que había superado la adicción, a través de una fotografía en la que aparecía junto a su padre y en la que aseguraba que ambos estaban "sobrios y sanos".