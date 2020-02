El guitarrista y compositor de la banda legendaria de rock 'Queen', Brain May, ha ofrecido un concierto de lo más peculiar. Estaba de visita en el hospital 'RSPCA Wildlife' de animales salvajes en Brisbane, Australia. Allí, y sin previo aviso, uno de los koalas rescatados de los incendios que arrasaron varias zonas de Australia trepó hasta su hombro.

En ese momento, May no dudó en dedicarle un solo de guitarra que posteriormente subió a su cuenta en Instagram. "Un momento precioso con Bear, un adorable koala rescatado en el 'RSPCA Animal Hospital'. Estas personas están haciendo un trabajo increíble al cuidar a los sobrevivientes de los trágicos incendios de Queensland. Necesitan nuestro apoyo", ha escrito Brain May en redes sociales.

En el vídeo publicado por la leyenda del rock se observa cómo mientras el músico daba este divertido recital el koala permanecía quieto, casi absorto, escuchándole tocar la guitarra.

Brian May ha aprovechado para hacer un llamamiento "a salvar a los koalas y otros animales tan afectados por los incendios", según ha publicado en un post. Además, pide colaboración ciudadana con donaciones a RSPCA, cuyo enlace ha puesto en su biografía de Instagram.

El guitarrista se encuentra en la ciudad porque actúa en el concierto benéfico para recaudar dinero destinado a las víctimas de los incendios. Olivia Newton-John, Queen, Adam Lambert o K.D. Lang son algunas de las estrellas que protagonizan la fiesta.