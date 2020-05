Adele ha sorprendido a sus millones de seguidores el día de su 32 cumpleaños con un gran cambio físico que no ha dejado indiferente a nadie.

Con una fotografía publicada en su perfil de Instagram, la cantante muestra públicamente su nueva imagen luciendo un vestido negro, corto y ajustado. Una imagen en la que se la ve una notable pérdida de peso, y con la que ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento y "amor" a sus fans en estos "tiempos locos".

"Espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo de locura. ¡Quisiera agradecer a todo el personal sanitario y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas! Sois realmente nuestros ángeles. 2020 okey, adiós, gracias, besos", escribe la artista confinada en su casa.

Ya poco queda de aquella Adele que se dio a conocer mundialmente con su 'Someone Like You' en 2011. Tras separarse de su marido Simon Konecki, tras siete años juntos y un hijo en común, la estrella británica reaparece renovada, sonriente y con una bajada de peso impresionante fruto de llevar una vida saludable.