Máximo Huerta tuvo un paso breve por el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante siete días, fue ministro de Cultura y Deporte, dejando su cargo tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.000 euros.

"He pagado esa multa dos veces, la primera vez a Hacienda y ahora por segunda vez; soy consciente de que la inocencia no vale ante esta jauría", decía en 2018. En esos días, parece que no acabó de hacer migas con alguno de sus compañeros de Gobierno.

Este sábado, cuando Sánchez anunciaba los profundos cambios que iba a hacer en su Gobierno, Huerta escribió un tuit con seis palabras dirigido a alguien... sin especificar a quién iba dirigido.

"Tanta paz lleves, como descanso dejas", escribía el escritor y periodista. Los usuarios de Twitter se preguntaron entonces a qué excompañero iba dirigido ese mensaje. Como posible 'pista', puede servir el mensaje que escribió a la socialista Carla Antonelli, que celebró el "fin del calvario" (en referencia a Carmen Calvo), a la que respondió: "Brava".

A lo largo del día, Huerta respondió a numerosos tuiteros que comentaron su mensaje, levantando más misterio acerca de un mensaje que dejó lugar a muchas interpretaciones.