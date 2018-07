El emotivo homenaje de Dani Martín a su hermana en el concierto de Alejandro Sanz

Dani Martín y Alejandro Sanz durante el concierto 'Mas es más' | Gtres

La plana mayor del pop en español acompañó a uno de los iconos de la música española, Alejandro Sanz, en el vigésimo aniversario de su disco 'Más', el más vendido del país que contaba con éxitos como 'corazón partío'. Uno de los cantantes que compartió escenario con Alejandro Sanz fue Dani Martín, que no se olvidó de su hermana Miriam, fallecida en 2009 cuando tenía 34 años. Miriam era fan de alejandro Sanz, y Dani Martín ha subido un vídeo ensayando en el camerino junto al mensaje: "Lo de ayer va por ti hermana!! Con tu ídolo Alejandro Sanz!!!!".

Dani Martín, no obstante, pagó el precio de ser el primero en acompañarle y su micrófono no quiso funcionar debidamente cuando ha abierto fuego con 'Hoy que no estás'.

Todos los artistas que acompañaron a Alejandro Sanz se congregaron en el estadio Vicente Calderón ante las más de 50.000 personas que agotaron el aforo en media hora, las últimas además en ocuparlo antes de su demolición.

