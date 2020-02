Shaun Weiss es una de las estrellas de Disney que han pasado de la fama y el éxito durante su infancia a las adicciones y los problemas al llegar a adultos. En el caso de Weiss, en la actualidad es un hombre de 41 años adicto a la metanfetamina.

Weiss tenía sólo 14 años cuando dio el salto a la fama por su papel en la exitosa película Disney 'The Mighty Ducks' ('Somos los mejores'), protagonizando a Greg Goldberg, un portero de un equipo de hockey que se caracterizaba por su amor hacia la comida.

Después, hizo algunos papeles pequeños en películas y su vida se fue deteriorando hasta que llegó a su peor momento cuando su padre murió en 2015. Desde este duro revés, la vida de Weiss ha sufrido un gran deterioro a pasos agigantados.

Su caso muestra que, en ocasiones, la fama se convierte en un arma de doble filo para estos 'niños Disney' que siendo muy jóvenes se ven con grandes cantidades de dinero, acudiendo a fiestas y viéndose presionados por la fama.

De esta manera, el éxito y el entorno en el que se mueven hacen que pasen de niños a adultos sin apenas ser conscientes y eso, en ocasiones, tiene graves consecuencias para ellos, como las adicciones. Esto fue lo que le ocurrió a actores que alcanzaron la fama de niños, como Macaulay Culkin o Lindsay Lohan.

Recientemente, Shaun Weiss, que a sus 41 años tiene una imagen muy demacrada por culpa de las drogas, fue detenido por allanamiento de morada. El actor fue sorprendido entrando por la fuerza en una casa de Van Nuys, California, bajo los efectos de las drogas. "Weiss forzó la entrada para acceder al vehículo rompiendo una ventana", tal y como consta en un comunicado del Departamento de Policía de Marysville.

Sin embargo, no es la primera vez que Weiss tiene problemas con la Policía ya que en 2017 fue detenido por robar y, a los pocos días de salir de la cárcel, le arrestaron nuevamente por posesión de metanfetamina. Al año siguiente, fue detenido otra vez por consumo de drogas en público, por lo que el juez le ordenó que hiciera rehabilitación, aunque, en su lugar, a los pocos meses fue arrestado por otro robo en una tienda.

Un familiar ha relatado para 'TMZ' que el actor malvive en la calle, tiene graves problemas mentales y de adicción a las drogas. Tal es la situación que la familia ha intentado, en más de una ocasión, que el actor acuda a un centro de rehabilitación. Pese a la insistencia, esto no ha sido posible ante la negación por parte de Weiss para desintoxicarse. Como última alternativa, han creado una página de 'Go Found Me' para recaudar dinero con la esperanza de que el actor rehaga su vida lo antes posible.