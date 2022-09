No es la primera vez que vemos una transformación tan radical, ni tampoco será la última. Andrea Ivanova, una joven búlgara de 23 años, se ha convertido en la nueva mujer que se ha hecho viral en Internet por sus serios intentos de convertirse en una 'Barbie humana'. Y es que los cambios que ha registrado su cuerpo, y especialmente su cara, desde que puso en marcha ese proceso estético son cuanto menos sorprendentes.

Hasta la fecha, Ivanova se ha aplicado hasta 30 inyecciones de ácido hialurónico que han modificado completamente su rostro, convirtiéndola en una de las mujeres de la actualidad con los labios más grandes del mundo, si no es ya quien ostenta dicho récord -así lo anuncia ella en sus redes sociales-. Pero este camino de cirugías no ha finalizado, ni mucho menos. Así lo ha confirmado la propia joven, asegurando que no parará hasta convertirse en una verdadera Barbie humana.

Ivanova comenzó las operaciones e inyecciones en el año 2018, cuando pasó de realizarse ligeros retoques estéticos a cuadrar con detalle cirugías que le permitieran parecerse cada vez más a la mencionada muñeca. Las imágenes que ella misma ha subido a redes sociales sobre ese radical cambio al que ha estado expuesto desde que marcó su objetivo así lo demuestran, dejando ver especialmente los labios mencionados anteriormente.

Pero no es el único elemento facial o corporal que tiene previsto modificar Ivanova, quien en su lucha por convertirse en una Barbie -un objetivo que le ha hecho ser una influencer con más de 22.000 seguidores- ha anunciado ya que tiene previsto viajar a un país europeo vecino del suyo para incrementar notoriamente otras partes de su cuerpo. No obstante, los médicos ya le han advertido que más intervenciones podrían poner en riesgo su vida.

En cualquier caso, lo cierto es que esta no es la primera vez, como indicamos al principio, que alguien intenta un muñeco o personaje de la ficción; tampoco en el caso de Barbie. La australiana Tara Jayne McConachy, la ucraniana Valeria Luklyanova o la británica Jade Lyne ya se sometieron en su momento a ese proceso radical. Y no solo entre mujeres: hombres como el brasileño Rodrigo Alves se han hecho famosos en los últimos años por intentar parecerse lo máximo posible a Ken, la pareja de Barbie.