A principios de septiembre Aitana Ocaña tuvo laringitis, una dolencia que le hizo cancelar y aplazar cuatro conciertos, según explica la propia cantante en un vídeo compartido en su cuenta de Insatgram, donde ha querido explicar de manera detallada por qué ha vuelto a tener que cancelar sus próximas actuaciones.

Y es que la joven afirma que tras tres semanas volvió a subirme un escenario para su concierto en Sevilla. "Tenía muchas ganas de volver y, de hecho, mi médico me dijo que no estaba del todo capacitada porque para cantar las cuerdas estaban irritadas, pero hice todos los días calentamiento porque hacer el concierto de Sevilla", explica la cantante, que confiesa que aunque "fue un subidón" porque "tenía muchas ganas de volver", también lo pasó mal.

"A mitad del concierto me empezaron a doler las cuerdas y al final del concierto casi no podía ni hablar", desvela la artista, que explica que este hecho le ha obligado a tener que cancelar sus próximos conciertos como el de Sanlúcar de Barrameda, lugar desde el que precisamente realiza el vídeo. Y es que como explica hasta el último momento ha luchado para poder llevar a cabo el concierto: "Estoy en Salúcar, he venido para intentarlo hasta el último momento, pero es imposible".

"Me he levantado casi sin voz y tengo que cancelar el concierto de Cádiz, me sabe fatal hacer esto porque soy consciente de que hay gente que está mucho peor y solo es una laringitis, pero por desgracia tengo que cancelar algunos conciertos y para mí es una mierda", afirma una emocionada Aitana, que no puede contener las lágrimas al insistir en lo mucho que se cuida la voz: "Estoy atenta a cuidarme la voz y ser responsable con mi trabajo que es lo que me hace feliz pero tampoco puedo forzar la situación, ni que empeore".

"Espero que no sea mucho, hay 1.000 cosas peores en el mundo, pero esto me está dejando sin voz y tengo que mejorar a nivel vocal para volver a subirme a un escenario y espero que no sea dentro de mucho tiempo", destaca la joven antes de terminar el emotivo vídeo dando las gracias a sus fans.