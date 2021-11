"Ya está bien. Siempre con lo mismo". Así de tajante ha respondido la actriz Hiba Abouk en una entrevista en la que le preguntan sobre el uso del hiwab y el burka; cuestiones que, según señaló la intérprete, tienen tintes "racistas" dado que, como ha indicado casi de forma obligatoria en más de una ocasión, aunque su nombre tiene origen árabe ella es española. Su respuesta no ha tardado en viralizarse en pocas horas en las redes sociales, donde Abouk ha recibido el apoyo de muchos usuarios.

Las preguntas, que han provocado una gran polémica en Internet, y la gran indignación mostrada por la artista han tenido lugar en una entrevista concedida a 'Papel', suplemento cultural del diario 'El Mundo'. Durante ese intercambio de preguntas y respuestas, la periodista planteaba a Abouk la siguiente duda: ¿llevar el hiyab empodera como afirmó la actriz Hajar Brown?

La actriz respondía al principio de forma natural: "Ésa es una decisión personal. Me parece totalmente responsable que empodere o que sea todo lo contrario. Cada una sabrá la relación que tiene con la decisión que ha tomado". Sin embargo, la tensión entre entrevistadora y entrevistada creció rápidamente en los siguientes minutos después de que continuara sobre la mesa esta misma cuestión.

"¿Y el burka? ¿No es denigrante para la mujer?", preguntaba la periodista de 'El Mundo'. La actriz volvía a responder, aunque esta vez marcando una clara distancia sobre esta cuestión: "A mí personalmente el burka no me gusta. Pero si una persona está convencidísima de ponérselo, ¿qué le vas a hacer? Yo ahí no me puedo meter en lo que quiere un ser humano o lo que le hace feliz a una persona". Una nueva pregunta sobre el uso del burka colmó la paciencia de Abouk.

La periodista planteaba, al hilo de la anterior reflexión de la intérprete, que habrá mujeres que se lo pongan (el burka) porque quieren y otras que lo hagan por la presión social. Esta vez, Abouk respondía sin tapujos, visiblemente molesta por la insistencia en esta cuestión: "Cada uno tiene sus problemas, yo no me voy a meter donde no me llaman. ¿Qué coño tengo yo que ver? ¿Por qué me tienen que preguntar a mí por el burka? ¿Porque me llamo Hiba Abouk? Volvemos a lo mismo".

"A Clara Lago no le hacéis estas preguntas. Me las tenéis que hacer a mí. ¿Por qué? Soy igual de española que Clara Lago. Ya está bien. Siempre con lo mismo", proseguía denunciando Abouk. La periodista pareció intentar calmar las aguas cuando aclaró, al final de esa misma entrevista, que le preguntaba sobre este tema porque el otro día fue Abouk la que tuvo "una polémica en las redes sociales por el tema del hiyab", y que era "un tema como otro cualquiera".

Indignada, la actriz volvía a contestar sin rodeos: "Bueno, pues hablé del hiyab, pero hablar del burka ya me parece el colmo. Esto es racismo porque a otra actriz española no le harías esta pregunta, seguramente. Me la tenéis que hacer a mí porque tengo un nombre de origen árabe". Sus respuestas no tardaron en difundirse como la pólvora en redes sociales como Twitter, donde no pocos internautas lamentaron que la actriz fuera sometida a este cuestionario por el origen de su nombre.