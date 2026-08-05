"Nos han estafado 2.700 euros": Paula denuncia la "pesadilla" vivida tras contratar un viaje a Disneyland con una agencia de Girona

Una agencia de viajes de L'Escala, en Girona, está siendo investigada después de acumular 90 denuncias, cerca de 400 personas afectadas y casi un millón de euros presuntamente estafados.

Una agencia de viajes de L'Escala, en Girona, está siendo investigada por una presunta estafa que habría dejado a alrededor de 200 familias sin sus vacaciones contratadas.

Ya son 90 denuncias y cerca de un millón de euros en pérdidas. Los afectados aseguran que abonaron diferentes paquetes turísticos, pero cuando llegó el momento de viajar descubrieron que no tenían billetes de avión, confirmaciones de hotel ni reservas definitivas.

Lo que para muchas familias iba a ser un viaje soñado se ha convertido en una auténtica pesadilla. Entre ellas está Paula, que había organizado unas vacaciones a Disneyland con sus hijos y ahora denuncia haber perdido 2.700 euros. "Es una película de miedo", explica Paula en Más Vale Tarde, que asegura no saber todavía cómo recuperar su dinero ni qué ocurrió realmente con la reserva.

Sin viaje a Disneyland

El caso de Paula no es el único. Anabel también contrató un viaje a Disneyland y asegura haber perdido "3.070 euros por familia". En su caso, eran tres familias las que habían reservado juntas.

"Esta estafa nos ha supuesto un palo, porque era el regalo de Reyes de nuestra familia. Ahora tenemos que explicarles a nuestros hijos pequeños que los Reyes son mágicos, pero nos han estafado", lamenta la mujer.

¿Qué pueden hacer los afectados?

El abogado Juan Manuel Medina recomienda a las familias presentar una denuncia y, si es posible, hacerlo de forma conjunta. Además, considera que el caso podría investigarse por la vía penal al poder tratarse de "un delito de estafa continuada o una macroestafa", teniendo en cuenta que la cantidad total afectada supera los 250.000 euros.

Medina recuerda que los afectados no solo podrían reclamar la devolución del dinero abonado, sino también posibles "daños y perjuicios" derivados de la situación.