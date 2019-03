Zarzuela y los colaboradores de Adolfo Suárez desmienten la tesis de Pilar Urbano

"Pura ficción imposible de creer", esa es la credibilidad que Zarzuela le da a las presuntas conversaciones entre Adolfor Suárez y el rey recogidas en el libro de la periodista Pilar Urbano. "La Casa quiere desmentir rotundamente cualquier participación suya en la denominada en este libro Operación Armada".

Según Casa Real, el rey no conspiró para remover a Suárez del poder. Zarzuela agradece además el comunicado lanzado por el primogénito del expresidente y varios de los citados en la obra.

Los 10 firmantes, muchos de ellos integrantes de los Gobiernos de Suárez, han sido tan contundentes como otros al acusar de mentir a la periodista.

"Por lo que me han dicho en ese libro esa señora miente más que habla. Tiene una credibilidad bajo cero", ha asegurado el expresidente del Gobierno Felipe González. En el PSOE, no es el único que le da poco crédito histórico al ensayo. "No seré yo quién contribuya a las ventas del libro porque no le doy mucha credibilidad histórica", señaló Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE.

Algo en lo que también coinciden desde el Partido Popular. "El rey es y fue el garante de nuestro Estado de Derecho, no tengo ninguna duda", ha defendido Carlos Floriano. La polémica rodea a 'La gran desmemoria', que fue presentado en Madrid por su autora.