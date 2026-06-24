Zapatero recabó información de Análisis Relevante tras la detención de Julito: "Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25"

Los detalles La UDEF ha recabado mensajes intercambiados entre Zapatero y Gertrudis Alcázar en los que el expresidente le pide el "detalle de actividad" de los viajes facturados.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó a su secretaria, Gertrudis Álcazar, las facturas con Análisis Relevante y detalles de sus viajes a Venezuela, tras la detención de Julio Martínez, dueño de dicha empresa, en el caso Plus Ultra. En un chat, Zapatero preguntó por la primera factura de AR, fechada el 24 de junio de 2020. Al día siguiente, pidió un informe de sus viajes a Venezuela entre 2020 y 2025, totalizando ocho, tres relacionados con elecciones. Zapatero aclaró que no realizó gestiones indebidas y destacó su amistad con Martínez, argumentos que mantuvo ante el juez José Luis Calama.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pidió a su secretaria, Gertrudis Álcazar, sus facturas con Análisis Relevante y la información de sus viajes a Venezuela tres días después de que el dueño de esta empresa, Julio Martínez Martínez, fuera detenido como investigado en el caso Plus Ultra. Así aparece reflejado en un chat entre Zapatero y Alcázar, incluido en el último informe de la UDEF al que ha tenido acceso laSexta.

"¿De cuándo es la primera factura de AR?", preguntó el exlíder del PSOE a su asistente el 16 de diciembre de 2025, apenas cuatro días después del arresto de Julito Martínez. Ella respondió que "el 24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel".

Al día siguiente, el expresidente pidió a su secretaria que mire cuántos viajes hizo a Venezuela de 2020 a 2025. "Vamos preparando: Viajes desde 2020, con detalle de actividad de los facturados, porcentaje ingresos de AR (Análisis Relevante) en los últimos diez años", escribió Zapatero.

Gertrudis le preguntó entonces si solo "los relacionados con AR" y el socialista insistió en que "todos, y más especificados con agenda los de AR". La secretaria cifró estos viajes en un total de ocho, tres de los cuales ligó a procesos electorales.

Zapatero se interesó entonces por el impuesto de personas físicas (IRPF) que se le aplica y su asistente explica que un 15% por factura, pero que a final de año paga el máximo, el 42,93%.

En los días posteriores, Gertrudis empezó a gestionar las preguntas planteadas por periodistas y el expresidente le instó a trasladar que no hizo "absolutamente ninguna gestión ante nadie" y a confirmar su "larga amistad" con Julio Martínez. Se trata de los mismos argumentos que medio año después, tras su imputación, ha sostenido ante el juez José Luis Calama, que le investiga en la Audiencia Nacional.

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