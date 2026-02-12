Aznar amenaza con ir a los tribunales si le atribuyen "actividades ilícitas y/o inmorales" tras aparecer en los papeles del pederasta Epstein

Los detalles El expresidente lanza un aviso para navegantes poniendo en el foco al ministro Albares, al que acusa de "esconderse" detrás la inmunidad parlamentaria para "lanzar insinuaciones calumniosas" y "sugerir" vínculos suto con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los papeles de Jeffrey Epstein han generado controversia en España, implicando a figuras como el expresidente José María Aznar. Aznar ha advertido que tomará acciones legales si el Gobierno intenta vincularlo con Epstein, especialmente criticando al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por insinuaciones calumniosas. Albares mencionó a Aznar en el Senado y el Congreso, respondiendo a acusaciones del PP sobre José Luis Rodríguez Zapatero. FAES, la fundación de Aznar, ha emitido un comunicado criticando a Albares, acusándolo de una gestión diplomática ineficaz y de aprovechar su inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones sin fundamento.

Los papeles de Jeffrey Epstein, el multimillonario pederasta que se suicidó mientras esperaba el juicio, y que se relacionaba con los hombres más poderosos del mundo, han sacudido a políticos y empresarios de todo el planeta.

En España, hay varios nombres destacados, entre ellos el expresidente José María Aznar y su familia. El expresidente ha advertido a través de un editorial de FAES, la fundación que preside, que acudirá a los tribunales si algún miembro del Gobierno trata de vincularlo con las actividades de Epstein.

En concreto, Aznar carga contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y le acusa de "esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas" y vincularlo al millonario pederasta.

Albares recordó la aparición del nombre de Aznar en los llamados papeles de Epstein la semana pasada en el Senado y este miércoles lo volvió a citar en el pleno del Congreso, para responder a las sospechas lanzadas por el PP sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su relación con las compañías Huawei o Plus Ultra.

"Yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre presidentes; el presidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein, y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación", manifestó tras reprochar a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo su "obsesión" con Zapatero.

Aznar le ha respondido este jueves a través de FAES que insinúa en un comunicado que Albares podría acabar en los tribunales si lo relaciona con las actividades del estadounidense. "Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España", señala.

FAES critica con dureza la gestión de Albares, le achaca una "diplomacia de pasarela" y lo acusa de confundir diplomáticos con "mayordomos" e invocar el derecho internacional según criterios "desvergonzadamente oportunistas", diferentes para Gaza o para el Sáhara Occidental.

"Debemos al ministro una política abonada a la impostura y el disfraz, que bate récords de desprestigio internacional hasta haber logrado alcanzar, por fin, el grado cero de relevancia exterior", destaca la fundación, que irónicamente señala que "esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas no es propio de nuestro rimbombante y arrojado canciller".

A su juicio, contestar a preguntas de la oposición con los papeles de Epstein es "elevar el pellizco de monja a categoría política".