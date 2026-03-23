Zapatero defiende la labor de Delcy Rodríguez en la liberación de presos e intentando "que la política de represión no se consumara"

Los detalles El expresidente del Gobierno ha destacado que tanto Delcy Rodríguez como su hermano le apoyaron "casi siempre" en las tareas para liberar a presos venezolanos. Un "esfuerzo gigantesco" que él asegura que hizo "sin percibir nada" a cambio.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido el papel de Delcy Rodríguez en el gobierno venezolano, destacando su apoyo en la liberación de presos y su esfuerzo por evitar la represión. En una entrevista en Onda Cero, Zapatero afirmó que tanto Delcy como su hermano Jorge Rodríguez han sido sus amigos personales y aliados en promover el diálogo en Venezuela. Ha subrayado su dedicación desinteresada para evitar una guerra civil y liberar cientos de presos. Respecto a su relación con la consultora Análisis Relevante, Zapatero ha aclarado que no ha sido su principal fuente de ingresos y ha expresado su descontento por el seguimiento mediático que sufrió antes de la detención del dueño de la empresa. Además, ha negado vínculos con la aerolínea Plus Ultra y su participación en su creación.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido el papel de Delcy Rodríguez en el gobierno venezolano, apoyando la liberación de presos e "intentando que la política de represión no se consumara" y ha reconocido que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez son "amigos personales" suyos.

En una entrevista en Onda Cero, Zapatero ha afirmado que ambos le han apoyado en las tareas de liberar presos en Venezuela. "Casi siempre estaban de mi lado intentando que esa política de represión no se consumara", ha defendido el expresidente del Gobierno, que ha asegurado que los dos han trabajado siempre para que hubiera diálogo. Zapatero ha asegurado que ha realizado "un esfuerzo gigantesco" de horas y de días de viajes por intentar liberar presos, y "sin percibir nada", "solo por intentar que aquel país no acabara en una guerra civil y por liberar cientos de presos".

Preguntado por su relación con la consultora Análisis Relevante -cliente de Plus Ultra- ha asegurado que ésta no ha sido su principal pagadora, y ha mostrado su malestar por haber sido objeto de un "seguimiento" tres días antes de la detención del dueño de esta empresa, Julio Martínez, con la intención de hacerles fotos juntos y publicarlas dos días después de su detención. Ha denunciado que esto le sirvió al PP para pedir su comparecencia en la Comisión del Senado.

En cuanto a su relación con esta empresa, ha dicho que le ofrecieron ser consultor y él aceptó, pero ha negado que tuviera algo que ver con la creación de esta consultora y tampoco ha confirmado si existían más consultores aparte de él. Zapatero ha negado, además, haber tenido relación con Plus Ultra y ha asegurado que nunca ha mantenido una reunión con la aerolínea.

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