José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista para 'El Mundo', ha tratado todos los temas de actualidad de la política española y, entre ellos, ha defendido la amnistía asegurando que se verá "igual de positiva que el fin de ETA" en unos años.

"La amnistía, como todas las grandes decisiones con un componente de valentía, va a producir efectos tan positivos que estoy convencido de que en pocos años se verá igual que el final de la banda ETA. Y ya ha habido un test. El 75% de los votantes en Cataluña han votado a partidos que han apoyado la amnistía", ha afirmado.

Además, ha cargado contra el nulo apoyo del Partido Popular en esta propuesta: "Cuando el Partido Popular está en el Gobierno, en la crisis territorial de Cataluña, la más grave que hemos tenido, tuvo el apoyo del Partido Socialista. Y ahora, cuando ha tocado abordar la fase del conflicto que permanece gravísimo en Cataluña, con una opción que es la amnistía, el Partido Popular ha puesto el nivel de oposición en un radicalismo y extremismo no conocidos".

Una crítica al PP que se ha extendido a la situación que está viviendo Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, mostrando su incomprensión porque sea tan mencionada en el Congreso: "Uno ve las sesiones de control parlamentario y sería bueno que se hiciera un recuento de cuántas veces los portavoces de la oposición dicen el nombre de Begoña. Es realmente increíble. Si la mujer del presidente quisiera hacer un tráfico de influencias, ¿firmaría un papel, que es público y administrativo? En algún momento este radicalismo del PP hará crisis".

Esta denuncia a Begoña Gómez provocó un periodo de reflexión de cinco días de Pedro Sánchez, donde valoró su continuidad al frente del Gobierno. Una situación de duda que afirma Zapatero que han vivido todos los presidentes, aunque sea de manera silenciosa: "Hay una decisión política influida por un momento personal. Un momento personal de dolor que yo entiendo. Cuando denuncian a tu mujer... Estoy convencido de que todos los presidentes hemos tenido esos cinco días de abril, pero para nosotros solos".

Por último, Zapatero también ha defendido el reconocimiento del Estado Palestino, una acción de la que asegura que el PP "se arrepentirá" de no haber apoyado: "Ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de respeto a la humanidad. Algo había que hacer. El PP se arrepentirá mucho tiempo de no haber apoyado ahora de una manera inequívoca el reconocimiento del Estado Palestino".