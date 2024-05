Para Yolanda Díaz, el movimiento de Pedro Sánchez de tomarse una pausa para reflexionar sobre su continuidad el frente del Gobierno, "no es ortodoxo", pero reivindica que "las personas tienen derecho a parar". "Los políticos y las políticas somos humanos, tiene derecho a parar todo el mundo. Ahora bien, ahora nos toca gobernar", ha sentenciado.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta segunda este miércoles en la 'Cadena SER', tras una semana convulsa por la carta en el que Sánchez se planteaba renunciar y su posterior decisión de seguir adelante. Una entrevista donde Díaz se ha pronunciado sobre el proceso de "regeneración democrática" que ha prometido liderar el presidente.

Preguntada acerca de si echa en falta medidas concretas para llevarla a cabo, Díaz ha señalado que ha hablado con Sánchez y, aunque ha evitado desvelar el contenido de su conversación, ha defendido que "ahora hay que actuar de manera pautada, comparecer y decirle a la ciudadanía qué es lo que tenemos que hacer y no distorsionar".

En este sentido, la también ministra de Trabajo considera que el debate abierto por Sánchez "es mucho más profundo" de lo que parece y ha apostado por legislar para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que ve imposible hacerlo llegando a un acuerdo con el PP, al que ve "en una estrategia deliberada de golpear al Gobierno y controlar el órgano ejecutivo de los jueces, que es el que permite que pasen algunas cosas".

"Nos gustaría llegar a un acuerdo, no es posible, legislemos", ha defendido Díaz, que ha apuntado que hay distintas fórmulas, pero ha propuesto una posibilidad: "Intentemos esa mayoría cualificada de los tres quintos durante un lapso temporal de X y, si no se cumple, procedamos a la mayoría absoluta", ha planteado. "Lo que es absolutamente antidemocrático y es un golpe a la Constitución de la que tanto hablan es que el PP no solamente violente, es que además está generando una distorsión en la Justicia", ha agregado.

"El debate que abrió el presidente del Gobierno es mucho más profundo de lo que se cree", ha ahondado la titular de Trabajo, que ha indicado que "lo que él ha comunicado a su país es que algunas costuras han saltado y tienes un actor político, que es la derecha, que te dice que no va a formar parte de ninguna discusión política". "Por tanto, como han roto las costuras, ahora sí que toca profundizar en la democracia", ha añadido.