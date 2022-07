Una vez más, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a apremiar para que se lleve a cabo una distribución más "justa" de los impuestos. Lo ha hecho durante la presentación de su plataforma 'Sumar', con la que inicia ahora un proceso de escucha para reactivar a una sociedad civil desconectada de la política y los partidos de izquierdas.

Uno de los retos que quiere impulsar con su movimiento, ha dicho durante el discurso que ha pronunciado ante más de 5.000 personas en el centro cultural Matadero de Madrid, es que la democracia también sea económica, y "llegue a los impuestos".

"No es comprensible que un autónomo pague más impuestos que una gran corporación tecnológica. No es justo que las grandes eléctricas se forren a costa de más de casi cinco millones de pobres energéticos. No es justo que del impuesto de la renta el 80% esté soportado por las rentas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país". Con este argumento se ha referido la vicepresidenta a la ya repetida idea que ha venido defendiendo dentro del Gobierno de que las grandes empresas paguen más impuestos.

"Creo que un país en el que las grandes corporaciones facturan más de mil millones de euros y tributan a 3,8% no es un país justo", ha concluido, señalando que "la democracia, ahora más que nunca, "tiene que llegar a las empresas, a la economía y a los impuestos".

Refiriéndose a una inflación que "nos ahoga", Díaz ha puesto sobre la mesa la grave situación que viven muchos españoles: "Sé que muchos no podéis ir al supermercado y hacer la compra en buenas condiciones, sé que no podéis pagar el recibo de la luz, sé que están pasando cosas muy graves en nuestro país", ha reconocido, argumentando que por eso una democracia económica y de impuestos "es más necesaria que nunca". "Y de eso va 'Sumar'", ha destacado la ministra.