Al grito de "presidenta, presidenta" ha llegado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, a la presentación de su plataforma 'Sumar', que ha contado con un abarrotado acto de tono festivo organizado en el centro cultural Matadero de Madrid.

"Vengo hablaros del futuro de nuestro país", anunciaba Díaz al inicio de su discurso, que ha estado precedido de las intervenciones de representantes de un extenso número de colectivos sociales y sectoriales.

La ministra ha insistido en la idea de que su proyecto es un "movimiento que parte desde la sociedad", en el que el único protagonismo lo tienen los ciudadanos que tiene por delante el "reto" de decidir su futuro, de recuperar la política útil y no caer en la resignación. "'Sumar' no va de partidos ni siglas, va de inteligencias colectivas, de pensar un país mejor, de querernos, de presentar un proyecto de país para la próxima década", ha enarbolado Díaz, añadiendo que de no movilizarse ahora "corremos el riesgo de perder el país que queremos si no sumamos".

Antes de ella han participado la activista climática Irene Rubiera; el sindicalista y rider Fernando García; la profesora universitaria Carmen Rodríguez; Carolina Elías, defensora de los derechos de las mujeres migrantes; el trabajador de Amazon, Miguel Ángel Castellano; y la psiquiatra en un centro de salud mental del sur de Madrid, Belén González

Al acto han acudido más de 5.000 personas, según fuentes de la organización, y aunque no ha habido -ni se esperaba- representantes y líderes de los principales partidos de izquierdas, a petición de la propia ministra, sí han estado presentes personalidades del mundo de la cultura, de colectivos sociales, de ONG y de la política.

Entre ellos, el músico y activista en la denuncia sobre los abusos sexuales a los niños James Rhodes, la escritora Elvira Sastre, el presentador Quique Peinado, la filósofa Elizabeth Duval, Juan Carlos Monedero, Gaspar Llamazares y diputados de Unidas Podemos, como María Eugenia Rodríguez o Ernesto Urtason, que han querido arropar a Díaz en una ocasión tan especial. De igual manera, han estado presentes los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, pero sin la presencia de sus secretarios generales.

Este es el pistoletazo de salida a lo que ella denomina un proceso de escucha con el que recorrerá España durante los próximos meses para tomar el pulso a la ciudadanía. Un proceso que empieza a poco menos de año y medio de las elecciones generales.

Pero no será hasta que termine este viaje (previsto hasta diciembre y que Díaz efectuará con sus propios recursos) cuando se decida si la marca 'Sumar' concurrirá como formación política a unos comicios o no.

"Los partidos son imprescindibles y ya llegaremos a ello. [...] Me comprometo, en cuanto acabe el proceso de escucha, a tomar una decisión que no será mía, será colectiva", detallaba sobre su proyecto, que lleva como lema "Escuchar, dialogar, cuidar".