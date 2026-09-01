Entre el yihadismo y los abusos a menores migrantes: la delincuencia aumenta en Ceuta

Los detalles El drama de las niñas y los niños no acompañados que entraron el pasado 30 de julio no para de crecer: un menor migrante de 17 años ha sido detenido por agredir sexualmente a tres niños también migrantes con los que compartía centro de acogida.

A finales de julio, tras la entrada masiva de personas en Ceuta, la Policía ha expulsado a tres individuos vinculados al radicalismo yihadista. Además, un migrante de 17 años ha sido detenido por agredir sexualmente a tres menores migrantes en un centro de acogida. El Sindicato Unificado de Policía y Jupol han expresado preocupación por la posible entrada de personas con antecedentes yihadistas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó sobre un centenar de expulsiones por diversos delitos y la Fiscalía General del Estado registró 23 agresiones sexuales durante la crisis migratoria, de las cuales cinco fueron violaciones.

Tras la entrada de miles de personas en Ceuta a finales de julio, la Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en la ciudad. Además, la Policía Nacional ha detenido a un migrante de 17 años acusado de agredir sexualmente a tres menores también migrantes, de entre diez y 11 años, según ha informado 'RTVE'.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press han confirmado que los servicios de información han logrado en este tiempo detectar y expulsar de Ceuta a tres personas con un perfil de interés por sus vínculos con el radicalismo terrorista de carácter yihadista. La vigilancia, han subrayado, se ha realizado desde el primer momento.

Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han señalado que "ya son más de diez las personas identificadas que presentan antecedentes, señalamientos o perfiles de interés relacionados con el radicalismo yihadista". En un comunicado, el SUP ha recordado que el pasado 4 de agosto, cinco días después de iniciarse la crisis en Ceuta, solicitó que se extremaran los controles apelando a una "cuestión de seguridad nacional".

Jupol también hizo lo propio y ha mostrado este martes su "máxima preocupación" por la posible entrada de una decena de personas con antecedentes relacionados con el yihadismo, añadiendo que "puede haber personas que se beneficiaron de los indultos concedidos por el rey Mohamed VI con motivo de su coronación".

Detenido un menor por agredir sexualmente a tres niños

El drama de las niñas y los niños no acompañados que entraron el pasado 30 de julio no para de crecer. Este martes se ha conocido que un menor migrante de 17 años ha sido detenido por agredir sexualmente a tres niños también migrantes con los que compartía centro de acogida temporal.

Las víctimas tienen entre diez y 11 años y las agresiones se habrían cometido en el interior del centro de acogida de Piniers, en el barrio de El Príncipe en las primeras semanas de agosto. La Policía sigue investigando si el detenido habría cometido más agresiones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, cifró en un centenar los expulsados por diferentes delitos al ser preguntado por el incremento de las agresiones sexuales. Marlaska reconoció que, hasta la fecha, tenían constancia de que siete de las 17 agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma eran violaciones.

La Fiscalía General del Estado ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas durante la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. Fuentes fiscales han indicado a Europa Press que nueve de las víctimas son menores, con edades comprendidas entre 14 y 17 años; que cinco de las agresiones fueron violaciones —agresiones con penetración—, y que ocho presuntos autores han sido identificados: cuatro son marroquíes, tres son españoles y uno es belga.

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