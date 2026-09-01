Un trabajador muere en Granada tras caerle una chimenea encima: la estructura estaba dañada por los terremotos

Un obrero de 42 años ha fallecido en el barrio del Zaidín tras caerle una chimenea encima. En el momento del trágico accidente, se encontraba apuntalándola para su demolición, al encontrarse afectada por los terremotos de las últimas semanas en Granada.

En el barrio granadino del Zaidín un hombre ha fallecido tras caérsele encima la chimenea de uno de los edificios afectados por los terremotos de Granada.

El fallecido, un trabajador de 42 años, se encontraba apuntalando la chimenea para su demolición cuando, por causas que todavía se están investigando, se derrumbó y le aplastó.

El 112 se personó en el lugar del accidente, donde intentaron reanimar al obrero, sin que fuera posible salvar su vida.

El suceso ha provocado algunos momentos de tensión entre los trabajadores compañeros del fallecido y algunos vecinos curiosos, sobre todo en los instantes previos al levantamiento del cuerpo.

Desde que comenzó la serie sísmica en Granada, cientos de chimeneas de edificios han tenido que ser apuntaladas. La policía investiga ahora si existe relación directa entre los seísmos y la muerte del trabajador.

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