Las reporteras de laSexta Yerma Ruano y Marina Valdés dan voz a desde Ceuta: "Sienten que nadie les echa la mano que necesitan"

Iñaki López expone que "la labor de los periodistas de laSexta es contar lo que está ocurriendo y, a ser posible, contando con todos los puntos de vista de una forma honesta y constructiva".

Desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta, laSexta ha contado con numerosos profesionales en el terreno para mostrar qué sucede día a día. Un ejemplo de ello es Marina Valdés, que ha desplazado hasta la ciudad autónoma recientemente.

La reportera indica que los ceutíes, actualmente, están "enfadadísimos y agotadísimos" debido a la situación que están viviendo desde hace más de un mes. "Nos hemos encontrado una ciudad en la que conviven, ahora mismo, situaciones muy extremas y opuestas", indica, "pero todas ciertas".

No pueden hacer vida normal

"El hecho de que haya centenares de migrantes subsistiendo sin que nadie se haga cargo de ellos no significa que, un mes y dos días después, el pueblo ceutí no esté harto", reflexiona, "porque sienten que nadie hace absolutamente nada". La reportera señala que los ciudadanos de Ceuta, debido a esta situación, no pueden hacer vida normal.

Valdés señala que la prensa es testigo directo, en muchos momentos, de ese hartazgo. "Quizá, nosotros, por ser laSexta una televisión progresista, que damos voz a todos, quizá ellos no sienten que magnificamos el problema que tienen ahora mismo como a ellos les gustaría", añade.

Iñaki López señala que "la labor de los periodistas de laSexta es contar lo que está ocurriendo y, a ser posible, contando con todos los puntos de vista de una forma honesta y constructiva". Yerma Ruano es otra de las reporteras que se encuentran en Ceuta para dar voz a lo que está sucediendo.

"Empieza a ser frustrante"

La periodista, por su parte, expone que los ceutíes le han pedido que cuente lo que está pasando. "Es una frase que me dicen muy enfadados y con pocas ganas de contarnos lo que pasa", añade. "Lo que nosotros estamos haciendo es recoger ese guante", afirma, y eso ayuda a que la tensión baje y compartan su historia, dando contexto a la situación.

Ruano expone que les han contado que llevan un mes "conviviendo con las calles sucias, con miles de personas deambulando que no se sabe bien dónde van, con una percepción de peligrosidad en las calles, con militares, policías y guardia civil, a todas horas".

Esto ha provocado que vean su actividad diaria limitada. "Eso, un mes después, empieza a ser frustrante", expone la reportera. Ruano indica que, además, los ceutíes se quejan de que se les tacha de xenófobos y racistas cuando, como exponen, "son una ciudad multicultural". "Sienten que nadie les está echando la mano que necesitan", concluye, "o no se están dando cuenta de la magnitud de lo que es Ceuta ahora mismo".

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