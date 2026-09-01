José Apezarena asegura que "no hay buena relación" entre Felipe VI y el rey de Marruecos: "No se llevan y no hay que esperar una amistad"

José Apezarena asegura que "el rey no va a ir a Ceuta en muchos meses" para evitar el enfado de Marruecos y asegura que, en estos momentos, la relación entre Felipe VI y Mohamed VI no es buena, a pesar de que "se conocían desde pequeños".

José Apezarena analiza en Más Vale Tarde la tensión entre la Casa Real y Moncloa después de las palabras de Pedro Sánchez en las que señalaba a Felipe VI por no haber ido a Ceuta.

El periodista recuerda que tras la última visita de un jefe del Estado a Ceuta, en 2007, se produjo "un enorme enfado de Marruecos" y cree que en estos momentos "Pedro Sánchez no tiene ninguna gana de que el rey de Marruecos se enfade con España". Por ello, considera que "el rey no va a ir a Ceuta en muchos meses".

Mientras Juan Carlos I y Hassan II se trataban de 'hermanos', Apezarena señala que Felipe VI y Mohamed VI directamente "no se llevan y por tanto no hay que esperar que tengan una amistad".

También recuerda que cuando Mohamed VI era todavía príncipe, visitó España en visita oficial y le acompañó Felipe VI, entonces también príncipe: "Sí se conocían desde pequeños, ahora no hay buena relación", afirma.

Otro de los motivos para que no se produzca la visita del monarca a Ceuta, según Apezarena, sería "que quede bien el rey y no el presidente del Gobierno".

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