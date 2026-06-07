Ahora

El Consell no dice nada

Vox presume de un acuerdo con Mauritania para el control de la frontera con Senegal

Los detalles José María Llanos, portavoz en Les Corts, asegura que la presión de su partido ha sido fundamental para que la Comunitat Valenciana lo haya alcanzado.

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos
Escucha esta noticia
0:00/0:00

José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts, ha presumido de haber suscrito con Mauritania un acuerdo para el control de la frontera con Senegal.

Llanos ha asegurado en unas jornadas organizadas por su partido en Valencia que la presión de su partido ha sido fundamental para que la Comunitat Valenciana haya logrado este acuerdo.

Según sus cálculos, el convenio habría evitado que 1.600 varones, el 85% mayores de edad, "pasaran a nuestro territorio". Sin embargo, el Consell no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, el presidente provincial de Vox Valencia y exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, defendió este viernes que "hay que cambiar las políticas de la Unión Europea", algo que, dijo, "se hará gracias a los partidos conservadores y patriotas de Europa". Además, criticó que "por culpa de las políticas europeas de puertas abiertas hemos perdido nuestras señas de identidad".

Así se pronunció Barrera durante la inauguración de las jornadas 'El Colapso de Europa: Pacto Verde y Fronteras Abiertas', organizadas por Vox y que se han celebrado este fin de semana. En estas jornadas participan eurodiputados de varios países y representantes empresariales y agrarios. Durante la primera jornada, el portavoz de Vox José Muñoz destacó "los logros" de su partido en la Comunidad Valenciana, según indica esta formación en una nota de prensa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Visita del papa León XIV, en directo | Miles de fieles esperan ya al papa en Cibeles en el segundo día de la visita de León XIV a España
  2. Asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia denuncian haber sido excluidas de la reunión con León XIV
  3. La anotación en el cuaderno de Leire Díez en la que apunta inequívocamente que Pedro Sánchez es P. S.
  4. "Aquí estaremos hasta que nos tomen en serio": los profesores de Valencia siguen en lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre
  5. Trump califica a los líderes de Irán de "fuertes y orgullosos" y reduce las posibilidades de cerrar un acuerdo próximamente: "Lleva tiempo"
  6. Bodas, comuniones y graduaciones: la 'cuesta de primavera' dispara el gasto de las familias