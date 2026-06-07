Vox presume de un acuerdo con Mauritania para el control de la frontera con Senegal

Los detalles José María Llanos, portavoz en Les Corts, asegura que la presión de su partido ha sido fundamental para que la Comunitat Valenciana lo haya alcanzado.

José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts, afirmó haber logrado un acuerdo con Mauritania para controlar la frontera con Senegal, destacando la influencia de su partido en este logro para la Comunitat Valenciana. Según Llanos, el acuerdo habría impedido la entrada de 1.600 varones mayores de edad al territorio. Sin embargo, el Consell no ha emitido comentarios al respecto. Durante unas jornadas en Valencia, Vicente Barrera, presidente provincial de Vox, criticó las políticas de la Unión Europea, señalando que los partidos conservadores cambiarán estas estrategias. Las jornadas, organizadas por Vox, incluyeron la participación de eurodiputados y representantes empresariales.

José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts, ha presumido de haber suscrito con Mauritania un acuerdo para el control de la frontera con Senegal.

Llanos ha asegurado en unas jornadas organizadas por su partido en Valencia que la presión de su partido ha sido fundamental para que la Comunitat Valenciana haya logrado este acuerdo.

Según sus cálculos, el convenio habría evitado que 1.600 varones, el 85% mayores de edad, "pasaran a nuestro territorio". Sin embargo, el Consell no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, el presidente provincial de Vox Valencia y exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, defendió este viernes que "hay que cambiar las políticas de la Unión Europea", algo que, dijo, "se hará gracias a los partidos conservadores y patriotas de Europa". Además, criticó que "por culpa de las políticas europeas de puertas abiertas hemos perdido nuestras señas de identidad".

Así se pronunció Barrera durante la inauguración de las jornadas 'El Colapso de Europa: Pacto Verde y Fronteras Abiertas', organizadas por Vox y que se han celebrado este fin de semana. En estas jornadas participan eurodiputados de varios países y representantes empresariales y agrarios. Durante la primera jornada, el portavoz de Vox José Muñoz destacó "los logros" de su partido en la Comunidad Valenciana, según indica esta formación en una nota de prensa.

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