"Con Vox en la ecuación no hace falta ni comenzar a hablar": nuevo portazo de PNV y Junts a una moción de censura de Feijóo

¿Qué está pasando? Con los socialistas achicando agua por el caso Leire, los 'populares' mantienen la petición de adelanto electoral mientras tientan a los socios de Gobierno. Ellos lo tienen claro: si está Abascal no hay nada que comentar.

La tensión política entre el PSOE y el PP continúa en aumento. El PP considera presentar una moción de censura, pero no cuenta con el apoyo necesario de partidos como el PNV y Junts. Mientras tanto, el PSOE enfrenta un escándalo por presuntas tramas internas que ha sacudido su sede. La ministra Diana Morant defiende la actuación del partido, destacando medidas tomadas tras descubrir irregularidades. Por otro lado, el PP, liderado por Borja Sémper, exige elecciones anticipadas, criticando a Pedro Sánchez por su supuesta implicación en el caso. Tanto el PNV como Junts insisten en que las elecciones son necesarias, mientras cuestionan la estrategia del PP y su relación con Vox.

Un día más. Un día más de tensión política. De dimes y diretes entre el PSOE y el PP. De esa hipotética moción de censura que podrían presentar los 'populares' pero, incluso aunque la presentasen, para la que siguen sin salirles los números. Porque necesitan de algo más que de Vox. Porque necesitan del PNV y de Junts. Porque deben lograr el apoyo de dos partidos que o bien les han dicho que 'no' o les han marcado una línea que para Alberto Núñez Feijóo es de color rojo oscuro.

Así está todo. Así sigue todo, con los socialistas achicando agua después de una semana en la que el caso de Leire Díez, el de esas presuntas cloacas y supuestas tramas en Ferraz para obstaculizar operaciones que pudieran perjudicar al partido, ha llenado la sede del PSOE de barro. "Lo primero es respetar a la Justicia", afirma Diana Morant.

"Creo que el PSOE está siendo ejemplar. El PP destruía ordenadores a martillazos, mientras nosotros hemos roto todo vínculo con las personas investigadas. Han sido expulsadas del partido o dadas de baja de militancia", insiste la ministra de Universidades, Ciencia e Innovación.

Tan solo, a tenor de sus palabras, hay algo que les reconcome: "Lamentablemente no hemos detectado estas cosas cuando estaban ocurriendo, pero cuando hemos tenido indicios hemos tomado muchas medidas".

Mientras, Óscar Puente ha cerrado filas en torno al presidente del Gobierno ante esos exaltos cargos o militantes socialistas que piden un adelanto electoral: "Es un exceso denominar corriente interna a un grupo que cabe en un salón de actos".

Socialistas como Juan Lobato, quien fuera candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid: "Tenemos que asumir humildemente que la responsabilidad es del partido cuando son sus dirigentes y sus representantes los que han actuado mal".

Así está el PSOE. Así están ante un PP que insiste en elecciones. En que se vote ya. Es lo que ha reclamado Borja Sémper, que además señala que a Pedro Sánchez "le ha pillado la Guardia Civil".

"Después de la evidencia, acreditada por la UCO, de que Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo, lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya. La degradación política española debe de finalizar, y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles", ha expuesto.

La moción de censura, un casi imposible

Para eso haría falta disolver las Cortes. Para que sea Feijóo quien ocupe la Moncloa podría, eso sí, haber una moción de censura presentada por los 'populares'. Desde el PNV han sido más que claros. Aitor Esteban ha criticado que el PP reclame responsabilidad a los vascos para una moción mientras "abren el camino" a Vox "y les dan parcelas de poder".

"¿Esto es responsabilidad de un partido democrático y medianamente centrado como dicen ellos que son?", se ha cuestionado en un acto en Galdakao.

Y es que a ellos ha apuntado José María Aznar: "El que tiene que cambiar su posición no es el PP, es el PNV. El PNV sabrá si quiere seguir siendo cómplice de esta situación".

Desde Junts, Jordi Turull ha hablado en 'La Vanguardia' y ha negado contacto alguno con el PP. "Si Vox está en la ecuación no hace falta ni comenzar a hablar de ello", ha expuesto, diciendo que la legislatura en España "no da más de sí".

"Lo primero que Feijóo tiene que hacer es pedir una reunión y no hablar en los medios. Es lo que hace cualquier formación que plantea algo serio. ¿Qué quiere decir con una moción de censura instrumental? ¿Hasta cuándo? ¿De qué manera?", ha cuestionado Turull, que ha invitado a líder 'popular' a trasladar una propuesta a Puigdemont en Waterloo.

El dirigente de Junts también ha explicado que está en "contacto permanente" con el PNV, en un contexto en el que estas dos formaciones sostienen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones anticipadas.

"Sánchez no para de generar combustible para la ultraderecha por gobernar a golpe de decreto y de espaldas a un parlamento en el que no tiene mayoría", ha añadido Turull, que ha señalado que para el presidente del Gobierno los informes de la UCO sí fueron suficientes, a diferencia de ahora, para "no respetar la presunción de inocencia" del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

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