Vox quiere despertar simpatías y sumar un mayor número de votos entre la población trabajadora de España de cara a las próximas elecciones. Para ello, ha decidido ponerse en marcha con la creación de un sindicato. Así lo ha podido saber laSexta.

Poco después, el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, lo explicaba en un mitin celebrado en Galicia: "Muy pronto habrá en España un sindicato que protegerá a los trabajadores, a sus familias, a nuestros barrios y a nuestra industria. Estará al servicio de los españoles, y no al servicio de partidos políticos o de causas ideológicas".

"No forzará una inexistente lucha de clases", ha continuado señalando Abascal, que ha asegurado que este proyecto "no se arrodillará ante los poderosos y ante la nomenclatura comunista. Será sufragado por sus sindicados y afiliados".

Finalmente, el máximo dirigente de Vox ha destacado que este nuevo sindicato "responderá únicamente ante los trabajadores, y no se alimentará del trabajo de todos los españoles", y ha concluido aseverando que esta organización "sobrevivirá si sirve a su fin. Si no, no lo hará".

De momento, la formación de extrema derecha no dará a conocer el nombre de esta organización, cuyo objetivo es defender los derechos de los trabajadores de España. Pero no solo los de los españoles; también, los derechos de los inmigrantes en situación regular, según ha podido saber laSexta.

El propósito de Vox es activar cuanto antes este sindicato, y se baraja septiembre como la fecha más temprana para ponerlo en marcha. Además, no sería sectorial, pues habría nacido con la intención de representar al mayor número de trabajadores de todos los sectores repartidos en todo el territorio nacional.

Así, este nuevo proyecto Vox 'competiría' de forma directa con las organizaciones sindicales tradicionales en España, como la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) por representar al mayor número de personas laboralmente activas en nuestro país actualmente.