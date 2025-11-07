PP y Vox cierran un acuerdo para aprobar los Presupuestos del Ayuntamiento de Valencia

El contexto En plenas conversaciones en busca del sustituto de Carlos Mazón para la presidencia de la Generalitat, ambas formaciones han cerrado un acuerdo después de semanas de tensión entre los 'populares' de María José Catalá y la ultraderecha.

PP y Vox han cerrado un acuerdo este viernes para aprobar los Presupuestos del Ayuntamiento de Valencia para el año 2026. Pese a las reticencias de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, con los portavoces de Vox, ambas formaciones han cerrado un acuerdo para sacar adelante las cuentas del año que viene.

María José Ferrer, primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Presupuestos del consistorio, ha comparecido para confirmar el acuerdo entre ambas formaciones, agradeciendo su "esfuerzo y generosidad". Tras el anuncio, ha aprovechado para recordar que el Gobierno central "continúa con los Presupuestos prorrogados".

Este acuerdo llega en paralelo a las conversaciones que se están produciendo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana para encontrar al sustituto de Carlos Mazón, que presentó su dimisión el lunes. Este viernes se produce el primer encuentro presencial entre PP y Vox sobre este tema, una reunión que se celebrará en Valencia del que se desconoce el lugar exacto en el que se celebrará y la hora del mismo. Sí que hemos podido saber que por parte de Vox irán Ignacio Garriga y Montserrat Lluís, las personas elegidas por la formación de ultraderecha para llevar las negociaciones. Los 'populares' llevarán a varios miembros del PPCV.

Aunque hayan pasado varios días desde el anuncio de la salida de Mazón del Govern, PP y Vox no parecen haber avanzado en más cuestiones que en cerrar este encuentro, ya que, de momento, no conocemos quiénes son los favoritos para ser designado como sucesor del hasta ahora president de la Generalitat, marcado por una nefasta gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 valencianos.

Lo único que hemos podido tener a modo de pista fueron las palabras del portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, cuando aseguró que le caía "muy bien" Juanfran Pérez Llorca, portavoz y secretario general del PPCV, aunque luego matizó al asegurar que, en realidad, tampoco tiene que "tener ninguna preferencia". "No son importantes los candidatos, sino la política que lleven los candidatos", trasladó, en línea con la idea que ha defendido el líder de Vox, Santiago Abascal, en las últimas horas.Noticia en ampliación.

