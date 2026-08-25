A martillazos: un parlamentario israelí destroza un monumento palestino en Cisjordania

Los detalles Según el diario israelí 'Haaretz', el parlamentario israelí de ultraderecha Tzvi Succot defiende que se trata de un monumento que conmemora a militantes palestinos que mataron a decenas de israelíes.

El parlamentario israelí de ultraderecha Tzvi Succot vandalizó un monumento palestino en Cisjordania, golpeándolo con un martillo mientras era protegido por soldados israelíes. Este acto, que no contaba con autorización, ha sido criticado por el Gobierno y el Ejército. Succot pertenece al partido Sionismo Religioso, parte de la coalición de Gobierno de Benjamín Netanyahu. El incidente, ocurrido en la aldea de Madama, fue grabado y difundido por la prensa israelí. Succot justificó su acción afirmando que el monumento homenajea a militantes palestinos responsables de la muerte de israelíes. La oposición y el ministro de Exteriores condenaron su conducta.

El parlamentario israelí de ultraderecha Tzvi Succot ha vandalizado este martes, golpeando con un martillo, un monumento palestino de piedra en una población del norte de Cisjordania ocupada, mientras soldados israelíes le protegían, en una acción criticada por el Gobierno y el Ejército, que afirma que no tenía autorización.

Succot pertenece al partido Sionismo Religioso, una formación fundamentalista religiosa y nacionalista radical liderada por el ministro Bezalel Smotrich y que forma parte de la actual coalición de Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En un vídeo publicado por la prensa israelí y grabado desde una azotea cercana, se ve al parlamentario acompañado de otros tres hombres con vestimenta judía ortodoxa golpeando el monumento. Junto a los hombres, que graban con sus móviles la acción, un vehículo militar con al menos dos soldados israelíes armados vigilan mientras Succot golpea el monumento, según se observa en el vídeo.

La agencia oficial palestina de noticias Wafa ha informado de la agresión, afirmando que tuvo lugar en la aldea de Madama, cercana a la ciudad de Nablus. El monumento es una losa conmemorativa a los "mártires" de la aldea, expresión usada en Cisjordania para hablar de los palestinos muertos a manos de las fuerzas israelíes.

El diario israelí Haaretz ha afirmado que se puso en contacto con Succot, quien ha reconocido su participación en el acto y defiende que se trata de un monumento que conmemora a militantes palestinos que mataron a decenas de israelíes.

El acto de este parlamentario ha suscitado la condena de la oposición israelí y la reacción del ministro de Exteriores, quien en sus redes afirmó que Succot "no es el soberano en los territorios de Judea y Samaria (el calificativo bíblico que se usa en Israel para hablar de Cisjordania)", al tiempo que condenó que desafiara a las autoridades israelíes con su acción.

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