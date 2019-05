Vídeos desde la cárcel, el USB de Puigdemont y el tropiezo de Sarri: así fue el debate electoral de TV3

La cita arrancaba marcada por el veto de la Junta Electoral Central a Oriol Junqueras en prisión y al exconseller Toni Comín en Bruselas. Los motivos por los que no se le dejó participar al candidato de ERC residían en el horario del programa, ya que podía "alterar el funcionamiento de la prisión" por estar fuera del tiempo de uso de la sala de videoconferencias de la cárcel.

Aleix Sarri deja el plató

La participación del representante de JxCat en el debate, Aleix Sarri, se limitó solo a unos minutos. "No participaré en el debate, me marcharé del plató, porque para nosotros lo más importante es no normalizar la represión y demostrar a la JEC, al Tribunal Supremo y al Estado que no nos rendiremos. Por ese motivo dejo aquí el USB con el minuto de oro de Carles Puigdemont", explicó Sarri.

"¿Se marcha del debate y dice que deja un USB?", preguntó el periodista. "Con el vídeo que ha hecho Carles Puigdemont para el minuto de oro. Te lo dejo a ti Xavi, gracias por la comprensión", respondió Sarri antes de marcharse y de tropezarse en su camino de vuelta. El vídeo no se emitió durante el debate pero sí después por la televisión pública.

En la grabación, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decía: "Este no es un debate normal, lo sabéis. Una vez más el Estado español no lo ha permitido, ha interferido en el proceso democrático de unas elecciones. Querían apartarnos y no lo han conseguido. Quieren silenciarnos y no lo conseguirán. No consiguen lo que de verdad quieren: que vosotros no vayáis a votar. Y que no enviemos un mensaje contra el miedo, la represión y la violencia".

Junqueras, desde la cárcel

El vídeo que sí se emitió durante el debate fue el del candidato de ERC, Oriol Junqueras, desde la prisión, en el que defendía la democracia y la república catalana: "La mejor manera de conseguir los objetivos de convivencia, progreso, igualdad de oportunidades y justicia se hace en el marco institucional de la república catalana. La democracia es el camino. Cuánta fuerza de voluntad se necesita para seguir defendiendo exactamente lo mismo desde la cárcel y después de un año y medio de silencio impuesto. No nos vamos a cansar ni acobardar más. Ganaremos, no tengáis la menor duda de que ganaremos".

Desde la cadena explicaban que el vídeo de Junqueras sí se emitía en el tiempo del debate porque el representante de ERC sí se quedó durante el debate y el de JxCat no.

La reflexión del PP

Puigdemont y Junqueras no estuvieron presentes en el debate pero, sin duda, fueron los protagonistas. No obstante, el candidato del PP, Esteban González Pons, quiso diferenciar entre las dos situaciones de los candidatos independentistas: "Voy a decir algo que creo que ERC no puede decir. Oriol Junqueras y Carles Puigdemont no están en la misma situación. Uno duerme en la cárcel y el otro en una mansión en Waterloo. Junqueras no está porque el horario de la cárcel le impide estar. Puigdemont no está porque es un fugado y hacer el debate desde el sofá de su casa le da una ventaja que nosotros no tenemos".

La situación de los presos

El representante de ERC, Jordi Solé, no quiso entrar en el barro pero sí destacó el sufrimiento de estar en la cárcel. "Nunca compararía situaciones personales de sufrimiento. No encontrará a ERC nunca queriendo comparar una situación de sufrimiento profundo, injusto y vergonzoso como es la prisión de presos políticos con la situación de los exiliados y de sus familias", apuntó Solé.

Desde los Comuns, Ernest Urtasun sí lamentó la decisión de la Junta Electoral Central de no dejar participar en ese debate a Junqueras y a Comín, y destacaba el momento complicado de la política catalana. "Yo quiero que Oriol Junqueras pueda pasar la noche con su familia en casa, quiero que Toni Comín y Carles Puigdemont puedan pasear por las calles de Cataluña. La política tiene que encontrar la manera de solucionar todo este desbarajuste de estos años", señaló Urtasun.