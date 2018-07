Así define Esteban González Pons el 'dedazo' en el PP: "Era un sistema de democracia representativa"

NIEGA QUE HUBIERA 'DEDAZO' EN EL PP

El eurodiputado del PP Esteban González Pons asegura en Al Rojo Vivo que el antiguo sistema del PP para elegir líder "no se puede considerar un dedazo" y lo define como "democracia representativa". Además señala que no se le pasó "por la cabeza" presentarse y que no pueden "alejarse de la democracia por riesgo a la fractura".