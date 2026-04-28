Las víctimas de pederastia en la Iglesia tendrán exención de IRPF en las indemnizaciones

Imagen de archivo. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

¿Por qué es importante? La exención fiscal también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios sistemas. El Gobierno cumple así otra de las demandas de las víctimas.

El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley en el Consejo de Ministros que exime del pago del IRPF a las indemnizaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica. Esta medida, anunciada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es parte del acuerdo alcanzado el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos. La exención también incluye indemnizaciones pagadas por la Iglesia a través de sus propios sistemas. Desde el 15 de abril, existe un sistema mixto de reconocimiento y reparación para las víctimas, con la Iglesia financiando las indemnizaciones propuestas por el Defensor del Pueblo.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con el que, en el marco de otras medidas tributarias, se establece la exención del pago del IRPF a las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Según ha informado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Gobierno cumple así con "otra de las demandas de las víctimas" y con "uno de los puntos centrales" del "histórico" acuerdo Iglesia-Estado para la reparación a víctimas de abusos, al tiempo que "refuerza el compromiso que mantiene con ellas".

La exención fiscal aprobada también afectará a las indemnizaciones que la Iglesia católica haya pagado o pague a través de sus propios sistemas.

Esta medida ya fue avanzada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado 30 de marzo, tras la firma del protocolo entre Gobierno, Conferencia Episcopal Española (CEE), Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y Defensor del Pueblo, para la reparación a víctimas de abusos en la Iglesia.

En aquella ocasión, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, señaló que desde la Iglesia hablaron de "la importancia de que por parte del Gobierno se dieran pasos a la hora de la exención fiscal de lo que suponen estas indemnizaciones".

"Para que esta desgravación, que esperamos se produzca si el Ministerio de Hacienda, ahora con nuevo responsable, da este paso, hace falta que esa condición de víctima sea reconocida y no por una entidad privada", puntualizó Argüello entonces.

Esta medida se toma en el marco del acuerdo firmado entre Gobierno e Iglesia el pasado 8 de enero, que concreta una nueva vía por la que las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, cuyos casos no puedan ser resueltos por la vía judicial, bien porque han prescrito o porque el agresor ha fallecido, puedan solicitar una reparación, ya sea económica, simbólica, restaurativa o espiritual. Las solicitudes pueden presentarse desde el pasado 15 de abril.

Se trata de un sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) en el que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tiene la última palabra y la Iglesia paga las indemnizaciones.

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