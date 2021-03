El vicealcalde de Murcia, Mario Gómez, de Ciudadanos y uno de los promotores de la moción de censura contra el alcalde del PP ha denunciado seguimientos de un detective privado desde que se anunció el pasado 11 de marzo.

Según ha publicado elDiario.es, Gómez descubrió un turismo negro el pasado 11 de marzo junto a un edificio municipal y con su conductor dentro. Por la tarde se repitió la misma escena. De acuerdo con la explicación de Gómez, llevaba varios meses sospechando que lo seguían y lo denunció a la Policía en octubre.

Pero es que el 1 de marzo, el político recibió una llamada de un "conocido" en el PP en el que le informaba de que existía un vídeo de él entregándole documentación a una periodista y que le iban a denunciar. Es el vídeo que ha publicado el diario digital, donde se ve a Gómez sacar una carpeta junto a una periodista. El vídeo, de apenas un minuto de duración, está grabado desde el interior de un coche.

Según fuentes del PP en el Ayuntamiento a elDiario, el vídeo fue grabado "de forma casual" por una persona que se lo hizo llegar. Niegan haber contratado a un detective privado para seguir a un concejal. Sin embargo, también aseguran que Gómez se encontraba conspirando contra su propio Gobierno, al que ya había denunciado por corrupción. "Cuando haces algo, aparentemente delictivo, en medio de la calle, a plena luz del día, te expones a que cualquiera que pase te pueda ver y grabar, como así ha sido. Aquí el tema no es quién grabó, sino lo que se grabó. Un político conspirando contra el gobierno al que pertenece", explican.

El mismo detective privado que habría seguido a Gómez también lo niega: "Sería yo muy malo si sigo a la persona que me dice y la tengo dando vueltas alrededor de mi coche. Son casualidades de la vida, sí. La película esta es increíble. Esto que me está diciendo usted es tremendo", dice, que también dice que no conocía al vicealcalde.

Gómez explica que hay una fractura entre el PP nacional y el PP de Murcia y que consideran al alcalde, José Ballesta, un "megalómano y narcisista", por lo que habrían intentado atraerse a Gómez al partido.

El jueves se vota la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia que, si no hay sorpresas, apartará al PP de la Alcaldía y se la dará al PSOE con apoyo de los cuatro concejales de Ciudadanos.