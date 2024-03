Diputados de diferentes partidos llaman a rebajar el tono y no repetir el "espectáculo" vivido en las últimas horas en el Congreso de los Diputados, donde PP y PSOE se enfangaron el miércoles en un verdadero lodazal de golpes bajos, reproches cruzados e incluso señalamientos a las esposas de los líderes políticos. Una tensión en la sesión de control que se extendía también al pleno del Senado.

La más contundente ha sido la portavoz de los comunes, Aina Vidal, que este jueves ha advertido en la Cámara Baja de que "la gente está harta": "Nos piden que arreglemos problemas o que al menos no generemos más de los que ya existen. Más hacer y menos gritar", ha aseverado. "La corrupción no puede ser un gancho para que el PP y el PSOE se lancen insultos mutuamente a ver si alguno consigue mantenerse en pie. Esto no es 'Battle Royale', esto es un Congreso, es un parlamento", ha reivindicado.

También la diputada de ERC Teresa Jordà ha tachado de "horroroso" el tono que estamos presenciando estos días en el hemiciclo y ha instado a "los dos partidos del régimen del 78" -en alusión a PP y PSOE- a que "paren y se miren a ellos mismos y reconozcan que esto no puede continuar así, porque esto lo que hace es sumar a la desafección entre la ciudadanía y la clase política". "Tiene que haber una reflexión", ha incidido.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha llamado a cuidar la "confianza" y la "dignidad" en "cada pleno" y ha expresado su vergüenza ante los "titulares que comparan esta cámara con una taberna". También el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha pedido huir del "espectáculo" del día previo, que ha calificado como "poco edificante": "Parece más un partido de tenis con empate infinito más una búsqueda de la verdad", ha aseverado.

El PSOE promete moderar el tono

Preguntado sobre la crispación en sede parlamentaria, el portavoz socialista, Patxi López, ha cargado primero contra el PP en los pasillos del Congreso, afirmando que la tensión se rebaja "teniendo educación", "respeto" y "decoro en esta cámara" y "no utilizando todo y no considerando al adversario un enemigo". No obstante, también ha admitido cierta responsabilidad del PSOE: "Por la parte que nos toca, moderaremos", ha prometido.

Ya el miércoles, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se declaraba "horrorizado" por el "espectáculo" protagonizado por el PSOE y el PP en una sesión de control que tachó de "vergonzosa y nada edificante": "Me parece lamentable", condenó.