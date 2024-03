La crispación política sigue elevándose con el paso de las jornadas y este miércoles se ha vivido un nuevo episodio en el Senado. El senador del PP Raúl Valero Mejía se ha dirigido a la bancada del PSOE, acusando a los socialistas de tener "poca vergüenza" al hablar la gestión de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía en materia de formación de empleo.

"El PSOE, a través de los EREs, destinaba esos fondos para irse a clubes de alterne, mariscadas y drogas", ha proseguido. Esta intervención ha provocado el enfado de los socialistas, que le han instado a pedir disculpas.

"¿Qué pida disculpas? ¿Por qué?", se preguntaba Valero, mientras el presidente del Senado, Pedro Rollán, pedía que se respetase a quien estaba haciendo uso de la palabra. Al escuchar a un senador llamarle "sinvergüenza", Valero ha estallado: "Si me vuelven a decir sinvergüenza, ¿por qué no bajan y me lo dicen aquí a la cara?".

Rollán reconoce no haber escuchado dicha expresión, rogando que los senadores guardasen "el debido decoro" en esta sensión. Todo, en una jornada en la que PP y PSOE se han puesto de acuerdo en algo, como es en reclamar un plan contra la pobreza juvenil.

Los senadores de EAJ-PNV, JxCat, BNG, ERC y EH-Bildu no han apoyado una ley que, pese a compartir su preocupación, consideran que invade competencias de las comunidades autónomas.