La Audiencia de Valencia avala la instrucción de la jueza de la DANA en 29 de los 34 recursos presentados

Los seis magistrados de la Sala Segunda han emitido 34 autos sobre los recursos presentados al respecto de las actuaciones de la jueza de Catarroja, de los cuales 29 refuerzan íntegramente las resoluciones de la magistrada y tan solo dos estiman totalmente las apelaciones presentadas.

La Audiencia de Valencia ha respaldado de manera contundente la instrucción de la jueza Nuria Ruiz Tobarra en la causa por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas en Valencia. Los seis magistrados de la Sala Segunda han emitido 34 autos sobre los recursos presentados, apoyando las resoluciones de Tobarra en el 85% de los casos. Este respaldo llega casi un año después de que el Poder Judicial centralizara la investigación en el Juzgado de Catarroja. Tobarra citó a la exconsellera Salomé Pradas y a Emilio Argüeso por el envío tardío del aviso Es-Alert. La Audiencia también ha refutado las críticas de la derecha, que pedían investigar al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La Audiencia de Valencia avala contundentemente la instrucción de la jueza Nuria Ruiz Tobarra en la causa por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que 230 personas perdieron la vida en Valencia. Los seis magistrados de la Sala Segunda han emitido 34 autos sobre los recursos presentados al respecto de las actuaciones de la jueza de Catarroja, de los cuales 29 refuerzan íntegramente las resoluciones de la magistrada.

En tan solo dos de ellos se han estimado de forma total las apelaciones presentadas, mientras tres han sido admitidos parcialmente. Esto supone que la Audiencia respalda en el 85% de los casos en el mismo sentido que la instructora.

Un respaldo a la investigación efectuada por Ruiz Tobarra que llega apenas unos días antes de que se cumpla un año desde que el Poder Judicial decidió concentrar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja las diligencias que, hasta entonces, estaban abiertas en una veintena de tribunales de Valencia. Hasta ese momento, Tobarra estaba investigando 75 muertes que se habían producido en el partido judicial de Catarroja.

En marzo, dos meses más tarde de asumir la investigación, Tobarra decidió citar como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno de Carlos Mazón, Salomé Pradas, y a su número dos, Emilio Argüeso, por sus competencias en el envío "tardío y erróneo" del aviso a través del sistema Es-Alert, que llegó a los móviles de los ciudadanos a las 20:11 horas del día del temporal, cuando ya se habían producido buena parte de las muertes, según indica la investigación judicial.

La Audiencia de Valencia refrendó en su momento la decisión de imputar a ambos altos cargos, como lo ha hecho en la gran mayoría de ocasiones en que se ha tenido que pronunciar ante los recursos de las defensas o de las acusaciones sobre las actuaciones de Tobarra.

La Audiencia desmonta las acusaciones de la derecha

Este aval que llega por parte de los seis magistrados de la Audiencia desmonta las durísimas críticas que los investigados y algunos sectores de la derecha y la ultraderecha han efectuado contra la jueza por poner el foco en las responsabilidades de la Generalitat, que poseía las competencias de Emergencias, y no en el Gobierno central ni en la Confederación Hidrográfica del Júcar, tal y como había reclamado el Partido Popular.

